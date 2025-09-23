"Не был сумасшедшим": мэр Львова назвал наиболее недооцененного политика времен независимости

Андрей Садовой признался, что взбалмошным он считает себя

Мэр Львова Андрей Садовой, который рассказал об ошибках Виктора Ющенко во время президентства, назвал наиболее недооцененного политика независимой Украины. Городской глава культурной столицы нашей страны считает, что это Игорь Юхновский.

По мнению Садового, именно этот человек обладал светлым умом, но не был "сумасшедшим", поэтому не смог реализовать все свои планы. Об этом мэр Львова рассказал в интервью "Украинской правде".

В то же время с тезисом о том, что "выборы выиграют только сумасшедшие", Садовой соглашается и считает таким себя. По словам городского головы Львова, если он уверен в чем-то и имеет четкую цель, то ломает любые стены.

Андрей Садовой. Фото: скриншот с видео

Андрей Иванович также отметил, что для человека, который находится в политике, отдыхать и проводить время с семьей — это роскошь. По его мнению, должность мэра — это ремесло и требует постоянной включенности.

Кто такой Игорь Юхновский

Игорь Юхновский – украинский ученый-физик и государственный и общественный деятель. Он сыграл немаловажную роль в обретении независимости Украины. В частности, именно Юхновский был соавтором Декларации о государственном суверенитете и первым руководителем Украинского института национальной памяти. В последней должности он способствовал признанию Голодомора 1932–1933 годов геноцидом и возведению Мемориала жертв Голодомора в Киеве.

Игорь Юхновский

На выборах 1991 Игорь Рафаилович баллотировался в президенты. Кстати, во время его предвыборной кампании, Кучма был его доверенным лицом в Днепропетровске. Позже Юхновский стал занимать должность первого вице-премьер-министра в составе правительства второго президента Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Андрея Садового. Она была самой богатой среди жен мэров.