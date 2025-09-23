"Не був навіженим": мер Львова назвав найбільш недооціненого політика часів незалежності

Андрій Садовий зізнався, що навіженим він вважає себе

Мер Львова Андрій Садовий, який розповів про помилки Віктора Ющенка під час президентства, назвав найбільш недооціненого політика незалежної України. Міський голова вважає, що це Ігор Юхновський.

На думку Садового, саме ця людина мала світлий розум, але не була "навіженою", тому не змогла реалізувати усі свої плани. Про це мер Львова розповів в інтерв’ю "Українській правді".

Водночас із тезою про те, що "вибори виграють тільки навіжені", Садовий погоджується і вважає таким себе. За словами міського голови Львова, якщо він переконаний у чомусь і має чітку ціль, то ламає будь-які стіни.

Андрій Садовий. Фото: скріншот з відео

Андрій Іванович також зазначив, що для людини, яка у політиці, відпочивати і проводити час із сім’єю — це розкіш. На його думку, посада мера — це ремесло і воно вимагає постійної включеності.

Хто такий Ігор Юхновський

Ігор Юхновський — український вчений-фізик і державний та громадський діяч. Він зіграв важливу роль у здобутті незалежності України. Зокрема, саме Юхновський був співавтором Декларації про державний суверенітет і першим керівником Українського інституту національної пам’яті. На останній посаді він сприяв визнанню Голодомору 1932–1933 років геноцидом та зведенню Меморіалу жертв Голодомору у Києві.

Ігор Юхновський

На виборах 1991 року Ігор Рафаїлович балотувався у президенти. До слова, під час передвиборчої кампанії Кучма був його довіреною особою у Дніпропетровську. Пізніше Юхновський став обіймати посаду першого віцепрем'єр-міністра у складі уряду другого президента України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Андрія Садового. Вона була найзаможнішою серед дружин мерів.