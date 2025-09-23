Укр

Почему поставки ценных бомб-ракет Украине не изменят правила игры: эксперт назвал серьезные причины

Мария Назарова
Ракеты Новость обновлена 23 сентября 2025, 17:15
Ракеты. Фото MBDA

Хотя дальность ракет ERAM составляет более 400 км, Украина не сможет их использовать по полной

США одобрили продажу Украине более 3 тысяч крылатых ракет ERAM, но такого количества очень мало. К тому же, ВСУ не смогут использовать их полную дальность из-за невозможности защитить собственную авиацию.

Таким образом, эти ракеты будут бить только по оккупированной территории Украины. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель гендиректора компании по производству РЕБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Начнем с технических характеристик [этих ракет – ред.]. Это работа на расстояние около 400 километров. А теперь спросим, сколько КАБов использовала Россия за месяц по территории Украины? И мы поймем, что три тысячи таких высокоточных средств поражения, по сути, очень мало", — объяснил Храпчинский.

По его словам, Украина не может защитить свою авиацию для качественного применения таких средств поражения, потому что россияне используют дальнобойные ракеты класса воздух-воздух с самолетов Су-35. Из-за этого дальность использования ERAM сокращается до 200 километров от зоны боевых действий. Таким образом, мы теряем 200 километров, не поражаем важные пункты и бьем по временно оккупированной территории.

Эксперт добавил, что Украине нужно развивать свои возможности по middle-страйкам (ударам средней дальности), о которых совсем забыли, сделав ставку на deep-удары (глубокие удары). Это то, что сможет активно помочь нашим силам обороны вырезать российскую логистику и работать по средствам ПВО и РЭБ.

"Разведка и увеличение количества middle-страйков помогли бы нам существенно улучшить свои возможности. Поэтому ERAM не станет геймчейнджером. Это просто будет точечная помощь Украине", — резюмировал Храпчинский.

Что известно о бомбе-ракете ERAM

Extended Range Attack Munition (ERAM) – это фактически бомба-ракета воздушного базирования. Ближайшим аналогом ERAM можно считать российский "Гром-Е1", которым россияне периодически пытаются бить по украинским городам. Однако в отличие от российского "аналоговнетного" оружия, американская бомба-ракета значительно более дальнобойная и точная. Известны примерные тактико-технические характеристики ERAM:

  • боевая часть – 260 кг;
  • дальность – не менее 400 км, заявляется в 460 км;
  • скорость – более 735 км/ч;
  • навигационная система – устойчива к воздействию средств РЕБ.
Инфографика, ракета ERAM
Инфографика. Источник: "Слово и Дело"
Вероятный вид бомбы-ракеты ERAM
Вероятный вид бомбы-ракеты ERAM. Фото: US Army

Напомним, президент России Владимир Путин внезапно заявил, что отказался от моратория на размещение ракет средней дальности и готов ответить военной силой на какие-либо угрозы. Глава РФ заявил о разрушении российско-американских отношений в сфере контроля над ядерным вооружением и пригрозил развернуть новые смертоносные системы.

