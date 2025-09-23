Чому поставки цінних бомб-ракет Україні не змінять правила гри: експерт назвав серйозні причини

Хоча дальність ракет ERAM становить понад 400 км, Україні не зможе їх використати на повну

США схвалили продаж Україні більше ніж 3 тисяч крилатих ракет ERAM, але такої кількості дуже мало. До того ж ЗСУ не зможуть використовувати їх повну дальність через неможливість захистити власну авіацію.

Таким чином ці ракети будуть бити лише по окупованій території України. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів заступник гендиректора компанії з виробництва РЄБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

"Почнемо з технічних характеристик [цих ракет – ред.]. Це робота на відстань близько 400 кілометрів. А тепер запитаймо, скільки КАБів використала Росія за місяць по території України? І ми зрозуміємо, що три тисячі таких високоточних засобів ураження, по суті, дуже мало", – пояснив Храпчинський.

За його словами, Україна не може захистити свою авіацію для якісного застосування таких засобів ураження, тому що росіяни використовують далекобійні ракети класу повітря-повітря з літаків Су-35. Через це дальність використання ERAM скорочується до 200 кілометрів від зони бойових дій. Таким чином, ми втрачаємо 200 кілометрів, не вражаємо важливих пунктів і б'ємо по тимчасово окупованій території.

Експерт додав, що Україні треба розвивати свої можливості щодо middle-страйків (ударів середньої дальності), про які зовсім забули, зробивши ставку на deep-страйки (глибокі удари). Це те, що зможе активно допомогти нашим силам оборони вирізати російську логістику і працювати по засобах ППО та РЕБ.

"Розвідка і збільшення кількості middle-страйків, допомогли б нам суттєво покращити свої можливості. Тому ERAM не стане геймчейнджером. Це просто буде точкова допомога Україні", – резюмував Храпчинський.

Що відомо про бомбу-ракету ERAM

Extended Range Attack Munition (ERAM) — це фактично бомба-ракета повітряного базування. Найближчим аналогом ERAM можна вважати російський "Гром-Е1", яким росіяни періодично намагаються бити по українських містах. Проте на відміну від російської "аналоговнєтної" зброї, американська бомба-ракета значно далекобійніша та точніша. Відомі приблизні тактико-технічні характеристики ERAM:

бойова частина – 260 кг;

дальність – щонайменше 400 км, заявляється у 460 км;

швидкість – понад 735 км/год;

навігаційна система – стійка до впливу засобів РЕБ.

Інфографіка. Джерело: "Слово і Діло"

Ймовірний вигляд бомби-ракети ERAM. Фото: US Army

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін раптово заявив, що відмовився від мораторію на розміщення ракет середньої дальності та готовий відповісти військовою силою на будь-які загрози. Глава РФ заявив про руйнування російсько-американських відносин у сфері контролю за ядерним озброєнням і пригрозив розгорнути нові смертоносні системи.