Український ресторанний бізнес під час війни: чому кожен другий заклад не виживає

Окрім "стовпів" ресторанного бізнесу, які мають в Україні розгалужені мережі, є й чимало інших, нових закладів харчування. Майже половина з них закривається, не пропрацювавши і двох років — з повномасштабною війною ситуація погіршилась.

За два роки закрилось близько 7 тисяч закладів харчування

В 2025 році за шість місяців є певні позитивні зрушення

Найбільше страждають ресторани та кафе у двох великих містах

Ситуація для початківців погіршилась — експерт оцінив наскільки

Про це "Телеграфу" розповів керівник проєктів та директор "СІД-Консалтинг груп" Анатолій Мошкович. Його компанія вже понад 15 років займається ресторанним консалтингом.

Що зараз відбувається на ресторанному ринку України

За його даними, на початок вторгнення в Україні працювали близько 29,2 тисячі закладів громадського харчування — ресторанів, кафе та барів. Це було приблизно на 10% більше, ніж у 2021. Їхню діяльність забезпечували близько 127,4 тисячі підприємців і компаній.

До початку 2024 року кількість закладів скоротилася до 21,5–23 тисяч. Тобто країна втратила від 6,2 до 7,7 тисячі точок громадського харчування. Водночас за перше півріччя 2025 року задекларовані продажі у сфері ресторанного бізнесу склали 14,3 млрд грн. Цей показник вищий, ніж у попередні періоди, а кількість зареєстрованих ФОПів та підприємств навіть зросла до 131,8 тисячі.

Бізнес закривають все швидше і швидше? Так, але не усюди

Експерт розповідає — заявляти про масове закриття закладів в останні місяці — персональна аналітика тих, хто про це говорить. Мошкович наголошує, варто спиратись на статистику. За його словами, певний сплеск закриття ресторанів та кафе спостерігається тільки у двох містах — Києві та Львові. Натомість в Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Рівному тощо є багато нових проєктів.

Ситуація неоднакова навіть щодо районів міста, якщо казати про Київ. Центр та Печерськ – традиційно дуже вартісні локації й їх потрібно утримувати, а, наприклад на Нивках у "Файна тауні" вільних площ майже немає, хоча конкуренція велика й у ЖК працює понад 50 закладів Анатолій Мошкович, керівник проєктів та директор "СІД-Консалтинг груп"

Мошкович каже, що частина закладів і в нормальних умовах зачиняється незабаром після відкриття. Причини "типові": невірне місце, концепція, визначення аудиторії, невдала економічна модель тощо. Проте, якщо порівнювати з часами до повномасштабного вторгнення, кількість закладів, що закривається зросла приблизно на 5-12%.

Щодо відсотків "типового закриття", статистика декілька погіршилася: якщо раніше кожний 3-й проєкт з десяти (30%-33%) припиняв свою діяльність протягом 6-18 місяців, то зараз ця цифра зросла до 35%-45% Анатолій Мошкович, керівник проєктів та директор "СІД-Консалтинг груп"

Раніше "Телеграф" розповідав, що український бізнес може зіткнутися із ще однією проблемою — блекаутами. Частина міст цієї зими може мати проблеми не тільки з електроенергією, а й з опаленням. Також варто звернути увагу на зміни законодавства, особливо тим, хто веде роздрібну торгівлю підакцизними товарами. Для них змінились деякі правила. Серед потенційних проблем, з якими стикається український бізнес — логістичні. Через дефіцит водіїв в Україні можуть вирости ціни на різноманітні товари, зокрема імпортні.