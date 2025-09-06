Сюда идут за здоровьем не только киевляне: где в Голосеево святые купели и как их найти (карта)

Каждый год тысячи киевлян и туристов приезжают сюда не только за здоровьем, но и за незабываемыми впечатлениями от единения с природой.

Голосеевский район Киева – это не только зеленый оазис с живописными лесами и парками, но и источник особой духовной энергии. Здесь среди вековых дубов Голосеевского леса и Китаевской пустыни находятся уникальные чудотворные и целебные источники и купели, которые веками почетают и посещают люди.

Вода из этих источников не просто целебна — она является символом связи поколений, хранительницей местных традиций и духовности, которая и сегодня привлекает людей со всей Украины. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Легенды и истории

Вода в источниках Голосеева считается священной и целебной. В преданиях говорят, что эти источники в древности нашли святые и подвижники, отмечавшие их как особые места силы и исцеления. Одна из известнейших легенд связана со Свято-Покровским и Свято-Троицким Китаевским монастырями, где издавна чтили источники как святые места, которые могут исцелять тело и душу.

Свято-Покровский Голосеевский монастырь

Где находятся целебные источники и купели

Целебная вода бьет из природных источников на территории Голосеевского национального природного парка, в частности вблизи Свято-Покровского монастыря, а также в Китаевской пустыне — месте, где среди лесов и пещер особенная духовная аура. Здесь обустроены купели, где каждый может погрузиться в воду, это считается обновлением и очищением.

Голосеевская купель

Эти места легко доступны как для паломников, так и для туристов, стремящихся найти гармонию с природой и почувствовать энергетику святости. Также неподалеку есть природный парк Феофания, известный своими целебными водами и зелеными зонами.

Как попасть к источникам

Чтобы посетить чудотворные источники Голосиево, удобнее всего воспользоваться метро Киева — добраться до станции "Голосеевская" по зеленой линии. От метро можно сесть в местный автобус или маршрутку, курсирующую в Голосеевский лес и Китаевскую пустыню, где и находятся источники. Одно из самых популярных мест – Свято-Покровский Голосеевский монастырь, рядом с которым есть целебные источники и купели.

Святая купель в Китаевской пустыне

Свято-Троицкий Китаевский монастырь

Голосеевский лес оборудован тропами, поэтому часть пути можно пройти пешком, наслаждаясь природой и тишиной. Рекомендуется посещать эти места утром – так можно почувствовать особую атмосферу покоя и святости. Для комфортной прогулки выбирайте удобную обувь, возьмите с собой воду и легкий перекус.

В мире современных технологий и быстрого темпа жизни посещение этих источников позволяет людям остановиться, телесно и духовно очиститься, зарядиться новыми силами. Посещение источников в Голосеево – это гармоничное сочетание истории, веры и силы природы.

