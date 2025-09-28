Горят дома: Россия всю ночь била по Запорожью, в городе серьезные разрушения (видео)

Пострадала инфраструктура и жилые дома

Россияне в ночь на 28 сентября массированно атаковали Украину. Среди наиболее пострадавших городов оказалось Запорожье.

"Телеграф" рассказывает о последствиях ударов.

Этой ночью город был под угрозой атаки дронами и скоростными ракетами. По данным мониторинговых каналов, удары, в частности, наносились с помощью РСЗО. Остатки ракет фиксируют очевидцы.

Всего по городу было нанесено по меньшей мере две волны ударов. Во время первой их них враг выпустил до четырех ракет по частному жилому сектору и автозаправке.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, три человека получили ранения в результате российской атаки, обошлось без погибших.

Ближе к утру россияне пытались нанести удары по критической инфраструктуре города. Взрывной волной было повреждено одно из образовательных учреждений. Серьезные разрушения получила одна из многоэтажек. В ней вспыхнул масштабный пожар. Также были повреждены производственные помещения.

В общей сложности пострадали 9 домов частного сектора, 14 многоэтажек и нежилые помещения. Количество пострадавших выросло до 15.

