Палають будинки: Росія всю ніч била по Запоріжжю, у місті серйозні руйнування (відео)

Постраждала інфраструктура та житлові будинки

Росіяни в ніч проти 28 вересня масовано атакували Україну. Серед найбільш постраждалих міст опинилося Запоріжжя.

"Телеграф" розповідає про наслідки ударів.

Цієї ночі місто було під загрозою атаки дронами та швидкісними ракетами. За даними моніторингових каналів, удари, зокрема, завдавалися за допомогою РСЗВ. Залишки ракет фіксують очевидці.

Усього по місту було завдано щонайменше дві хвилі ударів. Під час першої з них ворог випустив до чотирьох ракет по приватному житловому сектору та автозаправці.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, троє людей отримали поранення в результаті російської атаки, обійшлося без загиблих.

Ближче до ранку росіяни намагалися завдати ударів по критичній інфраструктурі міста. Вибуховою хвилею було пошкоджено одну з освітніх установ. Серйозні руйнування зазнала одна з багатоповерхівок. У ній спалахнула масштабна пожежа. Також було пошкоджено виробничі приміщення.

Загалом постраждали 9 будинків приватного сектору, 14 багатоповерхівок та нежитлові приміщення. Кількість постраждалих зросла до 15.

