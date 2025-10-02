На лесном кордоне в нескольких километрах от России: мало кто знает, где именно родился Леонид Кучма (карта)

Экс-президент как-то упомянул об этом в интервью

Леонид Кучма — второй президент независимой Украины, который занимал эту должность две каденции: с 19 июля 1994 года по 23 января 2005 года. Принято считать, что место рождения экс-президента — село Чайкино в Новгород-Сиверском районе Черниговской области. Однако в 2013 году Кучма упомянул, что родился он на самом деле родился на лесном кордоне, где работал его отец. "Телеграф" расскажет, что такое лесные кордоны, как и где они работали, и что известно о семье Леонида Кучмы и его родном селе.

Что стоит знать:

Леонид Кучма был президентом Украины с 1994 по 2005 год.

Он родился не в селе Чайкино, а на лесном кордоне, где работал его отец.

В Чайкино во врем президентства Кучма построил особняк, часть которого отдал под детскую библиотеку.

Леонид Кучма. Фото: Getty Images

Как при СССР работали лесные кордоны?

Лесные кордоны в советское время перед началом Второй мировой войны представляли собой специализированные пункты лесной охраны, расположенные преимущественно в лесистых приграничных зонах. Они были широко распространены в том числе и в приграничных регионах Украины.

Эти лесные кордоны были частью системы лесного хозяйства и обеспечивали безопасность на границе. Они создавались для патрулирования и охраны лесов от незаконных рубок, браконьерства, пожаров и контрабанды.

Примерно в этой зоне Черниговщины работали лесные кордоны

Пост лесного кордона являл собой не только пункт контроля, но и включал в себя усадьбу, где лесники жили с семьями, конюшни, склады, вышки для наблюдения за территориями. Каждый такой пункт находился на расстоянии 15-20 километров друг от друга и на дистанции в 5-10 км от границы.

Село Чайкино на карте Украины

Кучма родился на лесном кордоне

Родным селом второго президента Украины считается Чайкино в Черниговской области. Однако, как упомянул Кучма в интервью "Фактам" в 2013 году, он родился на лесном кордоне, где работал его отец до Второй мировой войны.

Леонид Кучма был президентом Укарины с 1994 по 2005 год

По словам экс-политика, его отец был лесником Новгород-Сиверского лесничества и они некоторое время жили на лесном кордоне. Он был одним из лучших охотников во всей округе.

Когда началась война, отец Кучмы пошел на фронт, на тот момент маленькому Лене было всего три года и он почти не помнит папу.

Леонид Кучма в молодости

Село Чайкино, в котором потом жила семья Кучмы, было сожжено немцами в 1942 году. Мама будущего президента с тремя детьми вынуждена была перебраться к сестре в село Караси, где они и оставались до конца войны. И только после военных действий семья Кучмы вернулась в Чайкино, а вот отец с фронта так и не вернулся.

Что известно о селе Чайкино?

Сейчас в селе есть улица имени Леонида Кучмы, а на въезде в населенный пункт указано, что это родина второго президента. Там во время своей первой каденции в начале 2000-х Леонид Данилович построил роскошный четырехуровневый особняк на месте старой сельской хаты семьи.

Так выглядел особняк Кучмы в Чайкино

При этом большой зал в этом особняке экс-президент отдал под обустройство общедоступной детской библиотеки. А нижние этажи жилые — там останавливался Кучма во время своих визитов на родину. К слову, известно, что в июле 2004 года в село Чайкино после совместного саммита Кучма привез президента РФ Владимира Путина.

