Некоторые решения уже не работают: нардеп оценил готовность Украины к отражению атак РФ на энергетику

Некоторые ранее актуальные решения сейчас уже не дают того эффекта, который существовал до этого

Украина готова к тому, что зимой может быть сложная ситуация в энергетике из-за ударов россиян. Российские атаки будут отражаться настолько, насколько у Сил обороны хватит средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Некоторые решения, актуальные, уже не работают.

Об этом рассказал народный депутат Сергей Нагорняк в интервью "Телеграфу". По его словам, Украина уже прожила три полноценных зимы в условиях полномасштабной войны против российских оккупантов.

"Поэтому мы, в принципе, готовы к тому, что может быть сложная ситуация в энергетике, как с теплоснабжением, так и с газоснабжением, с электроснабжением. Но пока я не вижу какой-либо критической ситуации, даже несмотря на все потенциальные вражеские атаки", — сказал он.

Нагорняк добавил, что отражение атак россиян на энергетику зависит от того, насколько у Сил обороны хватит средств противовоздушной обороны и ракет к ним. Некоторые решения, которые раньше были актуальны, сейчас уже не дают существовавшего до этого эффекта.

"Будем откровенными, что мобильные огневые группы, которые были эффективными в 23-м, в 24-м годах — они по состоянию на сегодняшний день уже малоэффективны и фактически эти мобильные огневые группы не могут физически сбивать летящие дроны. Потому что они летят на другой скорости, летят на большей высоте и их сбивать практически невозможно", — резюмировал нардеп.

Отметим, ранее Нагорняк сказал, что Украина хорошо подготовилась к зиме и имеет определенный профицит с генерацией электроэнергии. Но война есть война, поэтому спрогнозировать точно, будут ли отключения электроэнергии, пока невозможно; можно сказать, что может быть тяжело в отдельных городах или регионах.

Напомним, что в это же время генеральный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий предупреждает — Россия готовится к новым масштабным атакам на украинскую энергетику в преддверии отопительного сезона и зимой. Корецкий подчеркивает, что называть будущие удары можно "терроризмом в чистом виде". Оккупанты, скорее всего, попытаются устроить массированные атаки на энергетику непосредственно перед началом отопительного сезона.