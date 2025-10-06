Не только Одесса? Каким регионам ожидать интенсивных осадков в ближайшие дни

Температурные показатели в некоторых областях удивят украинцев

В ближайшие дни Украину ожидает небольшое потепление, но некоторые области в этот период зальет дождями. Местами температурный фон будет превышать показатели нормы на 2 – 5 °С.

Как рассказал синоптик Игорь Кибальчич, начиная с 5 октября до конца первой декады месяца погодные условия будут изменчивыми. Это в значительной степени повлияет на развитие юго-западных синоптических процессов и влияния циклонической деятельности.

В этот же период на территории Украины прогнозируются самые интенсивные осадки. Наибольшее количество которых накроет западные, центральные и северные области. Также местами дожди могут сопровождаться локальными грозами. В то же время, температурный фон ожидается около нормы, в южных и восточных областях выше нормы на 2 – 5 °С.

До 7 октября, по прогнозу Кибальчича, температура не будет меняться. Так, высокие показатели будут отмечаться в южных, восточных и местами центральных регионах. Здесь днем столбики термометров покажут +18…+23 °С. В западных и северных регионах также потеплеет, но не столь существенно, поэтому днем температура будет колебаться в пределах +13…+18 °С.

Отметим, что Укргидрометцентр на 7 и 8 октября прогнозирует небольшие дожди и достаточно теплую температуру. На юге термометр покажет до 19°С, при этом на севере ожидается туман утром.

Погода в Украине 7 октября

Погода в Украине 8 октября

Уже с 8 по 10 октября Украина будет постепенно накрывать похолодание. Снижение температуры воздуха, начиная с северных и западных областей, будет обусловлено изменением синоптических процессов и установлением преимущественно западных и северо-западных ветров.

