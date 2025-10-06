Не тільки Одеса? Яким регіонам очікувати інтенсивних опадів найближчими днями

Температурні показники в деяких областях здивують українців

Найближчими днями Україну очікує невелике потепління, але деякі області в цей період заллє дощами. Подекуди температурний фон перевищуватиме показники норми на 2 – 5 °С.

Що треба знати:

Коли в Україну прийде потепління

Де скоро проллються дощі

Коли погода знову зміниться

Як розповів "Телеграф" синоптик Ігор Кибальчич, починаючи з 5 жовтня до кінця першої декади місяця погодні умови будуть мінливими. На це значною мірою вплине розвитку південно-західних синоптичних процесів та впливу циклонічної діяльності.

В цей же період на території України прогнозуються найінтенсивніші опади. Найбільша кількість, яких накриє західні, центральні та північні області. Також подекуди дощі можуть супроводжуватись локальними грозами. Водночас, температурний фон очікується близько норми, у південних та східних областях вище за норму на 2 – 5 °С.

До 7 жовтня, за прогнозом Кибальчича, температура не змінюватиметься. Так, високі показники відзначатимуться у південних, східних та місцями центральних регіонах. Тут вдень стовпчики термометрів покажуть +18…+23 °С. У західних та північних регіонах також потеплішає, але не так суттєво, тому вдень температура коливатиметься в межах +13…+18 °С.

Зауважимо, що Укргідрометцентр на 7 та 8 жовтня прогнозує невеликі дощі та досить теплу температуру. На півдні термометр покаже до +19°С, при цьому на півночі очікується туман зранку.

Погода в Україні 7 жовтня

Погода в Україні 8 жовтня

Вже з 8 по 10 жовтня Україну поступово накриватиме похолодання. Зниження температури повітря, починаючи з північних та західних областей, буде обумовлено зміною синоптичних процесів та встановленням переважно західних та північно-західних вітрів.

