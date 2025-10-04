Еще один областной центр погружается во тьму: в чем причина (видео)

Из-за аварийной ситуации на электросетях Ровно без света осталась центральная часть города — энергетики спрогнозировали время восстановления.

Россия продолжает бить по Чернигову разрушая энергосистему города – десятки тысяч человек сидят без электроснабжения. В то же время, за почти 500 километров, в Ровно тоже начался кризис электроэнергии. Правда, отчитываются — проблема техническая.

Что нужно знать

В Ровно свет исчез в центральной части города

Приостановлено движение троллейбусов по ряду маршрутов, хотя часть транспорта продолжает работать в штатном режиме

Энергетики уже работают над устранением проблемы, ожидается возобновление электроснабжения в течение нескольких часов

Сообщается, что свет исчез в центральной части Ровно. Глава ОВА Александр Коваль отчитывается — энергетики уже работают. Прогнозы утешительные — через несколько часов должны возобновить электроснабжение. Графиков отключен, пока не вводили.

И.о. городского головы Ровно Виктор Шакирзян сообщил, что отключение электроэнергии коснулось коммунального транспорта. "Приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №1, 2, 3, 7, 10, 11 и 12", — как пишет чиновник, в результате аварийной ситуации на электросетях. В Телеграмм-каналах уже появилось видео выстроившейся в центре города шеренги троллейбусов.

В то же время, часть транспорта работает, это маршруты 4, 4а, 9 и 9а, которые функционируют в штатном режиме. Горожане сообщают, что свет ненадолго появлялся по некоторым адресам, однако затем исчез снова. Отметим, что, несмотря на то, что Ровно областной центр, количество населения в нем не достигает и 250 тысяч человек.

