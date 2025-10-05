Тищенко похвастался скромным подарком пенсионерке и снова стал мемом

Николай Тищенко пытался сделать доброе дело, но в соцсетях считают действия нардепа исключительно "пиаром"

Ресторатор и народный депутат Николай Тищенко подарил жительнице Киева необходимую ей хозяйственную сумку на колесах. Но украинцы не оценили щедрый жест мужчины.

Нардеп Николай Тищенко собственноручно привез женщине по имени Екатерина из Святошино тачку для хозяйственных нужд, также известную как "кравчучка". Он показал, как дарит женщине, которая осталась одна, потому что все ее родственники погибли, очевидно, очень нужную вещь.

"Как обещал, видите", — сказал избранник, ставя перед ней новую большую сумку.

Растроганная женщина, в свою очередь, прижалась к Николаю Тищенко и рассказала, что у ее старой "кравчучки" отпадает колесо. Нардеп успокоил женщину, объяснив что от этого изъяна ее новая тележка "застрахована", поскольку она оснащена подшипниками.

"Среди дел и бытовых забот важно оставаться людьми. Должности — все это временно. Важно, чтобы было чем гордиться после них", — прокомментировал свой поступок народный избранник.

Реакция украинцев на подарок от Николая Тищенко

Украинцы считают, что кравчучка в подарок от нардепа является просто "щедростью космического масштаба".

В комментариях обратили внимание, что сумка, которую привез бизнесмен женщине, пуста.

"Хотя бы продуктов у нее положил…", — отметили ресторатору.

Также комментаторы не исключают, что после съемок видео пенсионерке пришлось вернуть "реквизит".

Также комментаторы обратили внимание на цену и качество "кравчучки".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о бизнесах Николая Тищенко. Кроме заведений общественного питания, у нардепа также есть интерес в других сферах, однако он отрицал свою причастность к бизнес-активам и лоббированию.