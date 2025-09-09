Вышел из "Иловайского котла" и подрался в Раде с соратницей Тимошенко: где сейчас экс-нардеп Тетерук

Андрей Тетерук сейчас редко появляется в медиапространстве

Андрей Тетерук, бывший народный депутат VIII созыва, запомнился не только работой в парламенте, но и рядом скандалов, в частности дракой с Александрой Кужель. До начала политической карьеры он командовал батальоном "Миротворец" и участвовал в боях под Иловайском.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал экс-политик Андрей Тетерук и чем занимается. Мы напомнили о нем некоторые факты.

Андрей Тетерук — что о нем известно

Андрей Тетерук родился 1973 году в Виннице, где окончил среднюю школу, а затем отправился получать знания и военный опыт в Московское высшее общевойсковое командное училище. В течение пяти лет служил по контракту в Вооруженных силах России на Дальнем Востоке, где дослужился до командира разведывательной роты.

Андрей Тетерук служил в Вооруженных Силах РФ, Фото: tyzhden.ua

В 1999 году Тетерук вернулся в Украину, принял гражданство и начал карьеру в МВД в Калиновке (Винницкая область), дослужившись от командира взвода до командира роты спецназа. Также он прошел стажировку по курсу борьбы с терроризмом в полицейской академии в Египте.

В середине 2000-х Тетерук дважды служил в составе миротворческих миссий ООН в Косово. В 2007 году, после завершения службы, он вышел на пенсию и занялся гражданской деятельностью, возглавив отдел безопасности в одном из столичных торговых центров.

Андрей Тетерук вернулся в Украину в 1999 году и принял гражданство, Фото: Униан

В 2011 году будущий политик получил второе высшее образование по специальности "менеджмент организации", после чего основал собственную компанию по производству топливозаправщиков.

В 2014 году, когда российская армия осуществила аннексию Крыма, Андрей Тетерук пошел в военкомат. Его назначили командиром батальона "Миротворец", в состав которого вошли военнослужащие с боевым опытом и офицеры МВД. В июле того же года батальон направили в зону АТО.

Андрей Тетерук воевал под Иловайском

Тетерук принимал участие в боях под Иловайском, где его подразделение удерживало вагонное депо — один из ключевых пунктов. Ему и еще 70 военнослужащим удалось выжить и выйти из окружения, несмотря на появлявшиеся в российских СМИ слухи о его гибели. За участие в АТО Андрей Тетерук был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В августе 2014 году Тетерук вошел в партию "Народный фронт" и прошел в Верховную Раду. Он стал одним из соавтором законопроекта о признании "ЛНР" и "ДНР" псевдореспубликами.

Андрей Тетерук был депутатом от "Народного фронта", Фото: Униан

В 2015 году Андрей Тетерук стал фигурантом громкого скандала в Раде. Возле приемной спикера у него произошла потасовка с членом партии "Батькивщина" Александрой Кужель. Экс-депутат нагрубил коллеге и ударил ее по голове стеклянной бутылкой с водой. У женщины диагностировали тогда сотрясение мозга.

Андрей Тетерук подрался в Раде с коллегой Александрой Кужель

Сам политик заявил, что инцидент произошел случайно и он публично извинился перед Кужель.

Ход событий бывает ужасно непредсказуемым. Во время общения с Александрой Кужель случайно произошел конфликт, за который публично приношу свои извинения. Поверьте, несмотря на эмоции, которые бушуют, я искренне каюсь Андрей Тетерюк

Куда пропал Андрей Тетерук и чем занимается

В 2019 году Андрей Тетерук пытался снова пройти в парламент от партии "Украинская Стратегия Гройсмана", но она не преодолела проходной барьер. После этого экс-политик на некоторое время исчез из медиапространства.

Как сейчас выглядит Андрей Тетерук

В 2022 году он работал инструктором в общественном формировании "Свободная Украина", где проводил инструктажи по обращению с оружием. В 2023 году Тетерук сообщил в Facebook, что начал работать в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

Андрей Тетерук работал в НАПК

Однако судя по профилю в социальной сети в НАПК он больше не работает. В Facebook Андрей Тетерук освещает важные новости Украины, поддерживает нашу армию и поздравляет украинцев с праздниками. Последние его публикации посвящены погибшему экс-спикеру Рады Андрею Парубию.

