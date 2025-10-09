"Если не плохо, то … " Эксперт рассказал, сколько газа Украина потеряла из-за обстрелов

После атак россиян ситуация с газом в Украине стала критической

Вто время как в западной части Украины положение остается стабильным, в прифронтовых областях и центре зима обещает быть очень тяжелой. А после недавних российских воздушных атак по газовой инфраструктуре ситуация с голубым топливом стала критической.

Что нужно знать:

Ситуация с газом в Украине стала критической из-за недавних российских воздушных атак

Уничтожено около 60% украинской добычи газа, что требует докупить не менее 20% дополнительного объема

Украина обратилась к европейским партнерам за помощью в поставках газа и средствах на его закупку

Об этом "Телеграфу" рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Вражеские обстрелы обнулили более половины украинской добычи.

После недавних ракетных ударов по Харьковской и Полтавской областям, которые уничтожили около 60% отечественной добычи, ситуация с газом стала более критической, утверждает эксперт.

"Ситуация с газом еще хуже стала… Если не плохо – то очень плохо. Потеряв добычу, мы понимаем, что нам нужно еще докупать. Еще не менее 20%", – говорит он.

На фоне угроз новых ударов и потенциального дефицита Украина обратилась к европейским партнерам за помощью — как с поставкой газа, так и со средствами на его закупку. По словам Попенко, речь идет не только о закупках, но и о поиске экстренных источников финансирования.

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг

"И президент обратился, и все остальные обратились к нашим европейским партнерам, чтобы нам еще газ дали и деньги дали на это… Нужно думать, искать средства, где закупить импорт, чтобы пройти нормальный отопительный сезон", – отмечает специалист.

В то же время, он не исключает, что часть пессимистических оценок — это также тактика "Нафтогаза" для получения дополнительных бюджетных дотаций.

"Может быть, что Нафтогаз таким путем выбивает себе деньги… Как это было с Коболевым, Витренко: Коболев говорил, что мы убыточны, и просил компенсацию из бюджета за разницу между рыночной и реальной стоимостью газа… Нафтогаз и сейчас может себе такие плюшки выбивать", — заключает Попенко.

Напомним, эксперт также отметил, что нынешний отопительный сезон несет потенциальный риск масштабной энергетической аварии в Кривом Роге, которая может оказаться значительно серьезнее, чем известная трагедия в Алчевске в 2006 году.