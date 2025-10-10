Сотни домов могут остаться без тепла, воды и света среди зимы. Как так получилось

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал о том, где в столице зимой может быть самая плохая ситуация с коммунальными услугами

Не только российские обстрелы поставили под угрозу отопительный сезон в некоторых областях, ведь в столице есть дома, которые могут остаться без тепла вообще. И это не хуже всего, потому что есть угроза остаться и без света, и без воды.

Что нужно знать:

Какие дома и почему могут остаться без тепла

Сколько домов под угрозой замерзнуть зимой в Киеве

Почему некоторые ЖК в Киеве имеют проблему отопления

Как рассказал "Телеграфу" председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в Киеве есть как минимум до 300 домов, которые в морозы могут остаться без тепла, воды и света. Главная причина заключается в том, что они подключены к временным сетям.

"По Киеву более 300 домов, которые находятся на временных сетях", — говорит Попенко.

Он добавляет, что временные сети – это дома, не сданные в эксплуатацию. К примеру, на Войцеховского таких домов 49, а есть еще на "Патриотике" на Позняках. Они тоже на временных электрических сетях. Еще возле "Патриотики" около 15-20 домов также на временных сетях.

"И так по всему Киеву — "Сказка", "Лесная сказка". Десятки, сотни этих объектов, которые не введены в эксплуатацию", — добавляет эксперт.

По его словам, эти дома могут остаться не просто без отопления, но без света и воды. Так как здесь могут быть не введены в эксплуатацию сети, не введено водоснабжение. К тому же есть ЖК с частными ЖЭКами, которые не подают в дома тепло, потому что где-то разбито окно. Например, в "Английском квартале" так.

