Больше не Аскания-Нова? В Украине хотят переименовать известный поселок

Заповедник с 2022 года в российской оккупации

В Украине есть немало населенных пунктов с интересными названиями, среди которых и поселок Аскания-Нова. Его в 2025 году могут официально переименовать.

"Телеграф" расскажет, что означает это название и какое отношение оно имеет к одноимённому биосферному заповеднику. Отметим, что переименование поселка может произойти с учетом стандартов украинского языка.

Известно, что поселок "Асканія-Нова" может быть переименован в "Асканіє-Нова". Однако официально это не утвердили, но такая возможность есть.

Заповедник Аскания-Нова

Заметим, что поселок Аскания-Нова находится в Аскания-Новой поселковой общине Каховского района Херсонской области, в 76 км северо-западнее железнодорожной станции Новоалексеевка. Около него находится одноименный биосферный заповедник.

Ранее поселок имел другие названия, в частности Чапельская дача, Новый Кетен, Новый Ангальт, Асканиевка, Асканиево. Теперь он называется Аскания-Нова. Это название связано с историей немецких колонистов в Южной Украине.

Известно, что в XIX веке земли современного заповедника принадлежали германскому барону Фридриху Фальц-Фейну. Он и основал заповедник. Его семья происходила из области Аскания (Ascanien) в Германии – это историческое княжество, существовавшее еще в средневековье. Вдохновившись этим, барон решил назвать свой заповедник "Новая Аскания". Впоследствии название немного видоизменилось и стало привычной "Асканией-Новой".

Добавим, что заповедник Аскания-Нова оккупирован россиянами с 2022 года. Сейчас судьба находившихся там животных неизвестна. Хотя большинство из них входили в Красную книгу Украины.

