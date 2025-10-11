Більше не Асканія-Нова? В Україні хочуть перейменувати відоме селище

Заповідник з 2022 року в російській окупації

В Україні є чимало населених пунктів з цікавими назвами, серед яких й селище Асканія-Нова. Його у 2025 році можуть офіційно перейменувати.

"Телеграф" розповість, що означає ця назва та яке відношення вона має до однойменного біосферного заповідника. Зауважимо, що перейменування селища може відбутись з урахуванням стандартів української мови.

Відомо, що селище Асканія-Нова можуть перейменувати на Асканіє-Нова. Однак наразі офіційно це не утвердили, та така можливість є.

Заповідник Асканія-Нова

Зауважимо, що селище Асканія-Нова знаходиться в Асканія-Новій селищній громаді Каховського району Херсонської області, за 76 км на північний захід від залізничної станції Новоолексіївка. Біля нього знаходиться однойменний біосферний заповідник.

Раніше селище мало інші назви, зокрема Чапельська дача, Новий Кетен, Новий Ангальт, Асканієвка, Асканієво. Наразі ж воно називається Асканія-Нова. Ця назва пов'язана з історією німецьких колоністів у Південній Україні.

Відомо, що у XIX столітті землі сучасного заповідника належали німецькому барону Фрідріху Фальц-Фейну. Він же й заснував заповідник. Його родина походила з області Асканія (Ascanien) у Німеччині — це історичне князівство, що існувало ще в середньовіччі. Надихнувшись цим барон вирішив назвати свій заповідник "Нова Асканія". Згодом назва трошки видозмінилась й стала звичною "Асканією-Новою".

Додамо, що заповідник Асканія-Нова окупований росіянами з 2022 року. Наразі доля тварин, які там перебували, невідома. Хоча більшість з них входили до Червоної книги України.

