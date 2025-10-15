Ведет бизнес в оккупированном Крыму и призывает к уничтожению Украины: где сейчас экс-министр образования Табачник

Табачник сбежал в Россию в 2014 году

Дмитрий Табачник – бывший министр образования и науки Украины во времена президентства Виктора Януковича. В течение своей деятельности политик распространял антиукраинские идеи – выступал за сокращение изучения истории Украины и отмену украинского дубляжа. Также мы рассказывали, где сейчас живет жена Табачника.

Что нужно знать:

Дмитрия Табачника объявляли в Украине в розыск

Политику сообщали о подозрении в государственной измене

Табачник помогал оккупантам после начала полномасштабного вторжения

"Телеграф" решил выяснить, куда исчез политик, когда в последний раз говорил об Украине, и чем завершилось уголовное дело против него.

Где сейчас Дмитрий Табачник

После Революции Достоинства Табачник сбежал в Россию вслед за Януковичем. В 2015 году СБУ объявляла экс-министра в розыск по обвинению в злоупотреблении служебным положением для присвоения имущества.

Табачник и Янукович, фото из сети

В 2018 году политик начал бизнес в оккупированном Крыму, уплачивая налоги в бюджет России. Он занимался арендой и лизингом грузовых транспортных средств и продажей сельскохозяйственного сырья.

В 2022 году СБУ сообщила Табачнику подозрение в государственной измене. Причина – доказательства сотрудничества экс-министра с российскими спецслужбами. В то же время политик начал сотрудничать с россиянами в Херсонской и Запорожской областях во время оккупации. Он консультировал предателей Сальдо и Балицкого по поводу проведения псевдореферендумов.

Табачник консультировал оккупантов, фото из сети

Кроме того, политик баллотировался в депутаты оккупированной Запорожской области от партии "Единая Россия". Впоследствии он стал советником предателя Балицкого на этой территории. Табачник получал медаль от окупантов за участие в так называемой "СВО". Также он оказывал "методическую" помощь по переформатированию образовательной отрасли по российским стандартам.

В 2023 году президент Владимир Зеленский лишил Табачника украинского гражданства. Также против экс-министра ввели санкции на 10 лет. Прокуратура арестовала состояние политика — более 2 миллионов долларов. Впоследствии ему объявили еще одно подозрение – помощь стране-агрессору и нарушение законов и обычаев войны.

Табачник скрывается от прокуратуры, скриншот с сайта МВД

В 2024 году Табачника признали виновным в государственной измене, пособничестве России и нарушении законов и обычаев войны. Ему присудили 15 лет ограничения свободы заочно и конфисковали имущество более чем на 200 миллионов гривен. В частности, речь идет о половине квартиры на Ярославовом валу в Киеве и пяти земельных участках в Козине.

Адвокат Табачника обжаловал решение суда. Он утверждал, что нет доказательств совершения преступлений Табачником и требовал отменить приговор. Однако апелляционный суд не удовлетворил жалобу адвоката политика.

В настоящее время бывший министр продолжает заниматься антиукраинской пропагандой. Во время одного из мероприятий Табачник призвал к деукраинизации — уничтожение всего украинского. Такое видео заметил журналист Денис Казанский.

Табачник распространяет антиукраинскую пропаганду

Политик дает интервью пропагандистским СМИ, которым рассказывает о "сельской и хуторской" украинской культуре. В его заявлениях прослеживается методичка кремлевского режима — о "богатой" русской литературе и унижении украинской. Кроме этого, Табачник цинично заявлял, что якобы украинские националисты убивали евреев в Бабьем Яру.

Экс-министр предлагал поделить Украину, заявив, что "русские земли должны отойти России". Однако, непонятно, на каком основании Табачник решил, что может распоряжаться украинскими территориями. Также политик говорил, что не считает галичан украинцами.

Табачник распространяет антиукраинскую пропаганду, фото из российских СМИ

В марте 2025 года в Крыму зарегистрировали ООО "Крымская молочная компания", часть которого принадлежит Табачнику. Также ему принадлежит 15% ООО "Лиэль-ФМ" и 100% ООО "Агростандарт" на полуострове.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас глава СБУ времен Януковича Александр Якименко. В 2023 году его лишили украинского гражданства.