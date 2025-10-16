Об этом монастыре Шевченко писал в ссылке: почему его обязательно стоит посетить (фото)
Основанный по ангельскому знамению, воспетый Тарасом Шевченко, связанный с семьей Хмельницкого и возрожденный после советских гонений – этот монастырь поражает не только архитектурной красотой барокко, но и многовековой историей несокрушимости украинского духа
Недалеко от Лубен, среди живописных холмов Полтавщины, расположена одна из древнейших и уважаемых православных святынь Украины – Мгарский Спасо-Преображенский монастырь. Это место, где время как бы останавливается, а душа обретает покой и восстановление.
Сочетание природной красоты, древней архитектуры и глубокой духовности делает обитель уникальным явлением украинского культурного наследия. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.
Основание монастыря: легенда, освященная ангелами
История монастыря начинается в 1619 году, когда митрополит Исайя Копинский основал обитель благодаря щедрому пожертвованию княгини Раины Вишневецкой. По преданию, именно ангелы указали благотворительнице место для будущего монастыря – легенда, придающая этой святыне особое мистическое значение.
Эту замечательную историю увековечил Тарас Шевченко в своей повести "Близнецы", подробно описав духовное величие обители. Кобзарь не только рассказал об ангельском явлении, но подчеркнул значение монастыря для украинской духовности. Следовательно, Мгарский монастырь неразрывно связан не только с церковной, но и с литературной историей Украины.
Спасо-Преображенский собор
Сердце монастырского комплекса – величественный Спасо-Преображенский собор, строительство которого началось в конце XVII столетия. Сначала храм был деревянным, но уже с 1692 года началось строительство каменной церкви по проекту талантливого архитектора Иоганна Баптиста с участием инженера Михаила Томашевского.
Собор поражает своей архитектурой: трехнефное, шестистолпное здание первоначально имело семь куполов и было построено по образцу Троицко-Ильинского собора в Чернигове. Однако после пожара в XVIII веке храм реконструировали – количество куполов уменьшили до пяти, а фасады украсили богатой лепниной с изысканным растительным орнаментом, что придало собору еще большее величество.
Колокольня – барочная вертикаль
Украшением монастыря является трехъярусная колокольня, построенная в стиле барокко между 1785 и 1844 годами. Это каменное здание демонстрирует классическую архитектурную градацию: первый ярус украшен дорическими колоннами, второй – ионическими, а третий – коринфскими. Венчает композицию полусферический купол.
Колокольня была не только главными воротами на территорию монастыря, но и духовным ориентиром для паломников. Здесь часто молился святитель Афанасий Лубенский, память о котором хранится в монастырских мемориалах.
В монастырский ансамбль также входят:
- келейные корпуса для братии;
- здание настоятеля в стиле классицизма;
- Теплая Благовещенская церковь конца XIX века в псевдовизантийском стиле;
- однокупольная Афанасьевская церковь, построенная на месте бывшей часовни.
Легенды монастыря
В 1663 году монастырь принял особого постриженца – Юрия Хмельницкого, сына легендарного гетмана Богдана Хмельницкого. Приняв монашество с именем Гедеон, он остался в обители до конца своих дней. Эта трагическая судьба гетманского отпрыска отражает сложные перипетии украинской истории XVII века.
Испытание советских времен
XX век принес монастырю труднейшие испытания. В 1919 году произошли трагические события – большевики расстреляли здесь игумена Амвросия и 16 монахов во время борьбы за власть, что стало одной из самых темных страниц в его истории. Это сильно повлияло на дальнейшую жизнь монастыря, его разрушение и репрессии, продолжавшиеся вплоть до возрождения уже в наше время.
При советской власти духовная жизнь была разрушена: колокола перетоплены на нужды индустриализации, священные помещения превратили в военные склады, пионерлагерь и даже дисциплинарный батальон. На стенах древних храмов до сих пор видны следы пуль – немые свидетели времен гонений.
Возрождение
Лишь в 1993 году после распада Советского Союза монастырь вернули православной церковной общине. Началась кропотливая работа по восстановлению святыни – не только архитектурного комплекса, но и духовной жизни обители. Сегодня монастырь снова является центром православной духовности и паломничества.
Посетить Мгарский монастырь означает прикоснуться к многовековой истории украинского народа, почувствовать силу духовной традиции и обрести душевное спокойствие в этом благословенном месте. Это святыня, которая приглашает каждого окунуться в глубину национальной исторической и духовной памяти, открывая новые грани понимания украинского бытия.
Как добраться до монастыря
Чтобы попасть в монастырь, удобнее всего доехать до Лубен на поезде или автомобиле, а дальше – на такси или рейсовыми автобусами до сел Лука или Мгар, которые находятся недалеко от монастыря. От железнодорожного вокзала Лубен наиболее комфортный вариант – заказать такси, которое быстро доставит в монастырь. Если путешествуете на автобусе, нужно найти рейсы, едущие в указанные деревни, откуда до монастыря остается несколько километров пешком или на местном транспорте.
