От Фарерских островов до фронта: как Бьорн Каллсой стал легионером в Украине и держит его здесь (фото)

Он приехал без подготовки, но стремится остаться до конца. Бьорн Каллсой также имеет особую миссию — показать миру правду о войне в Украине.

Расстояние по прямой от Фарерских островов до Украины составляет примерно 3000 километров. Бьорн Каллсой преодолел их, чтобы оказаться в Украине и стать в ряды 2 Интернационального Легиона. "Телеграф" спросил его, почему он пошел на такой шаг и что его больше всего поразило в Украине.

"Каждый приезжающий сюда иностранный солдат в Украину, чтобы воевать против россиян, на самом деле делает благородное дело. Западная Европа уже должна была вмешаться. Не только посылая оружие, но и посылая людей", — говорит Бьорн Каллсой. Мы встречаемся во Львове — городе, недавно пережившем самый масштабный обстрел с начала полномасштабного вторжения.

Бьорн Каллсой и журналистка "Телеграфа"

Бьорн – уроженец Фарерских островов. Фарерские острова – архипелаг и островная автономная страна, входящая в Королевство Дания. История Фареров в чем-то перекликается с украинской. Имея больших и более мощных соседей, фарерцы также боролись за свою идентичность и язык.

"Фарерские острова – это такое замечательное место. Там буквально нет ничего, что могло бы тебя обидеть или убить ", – говорит собеседник "Телеграфа". После первых миссий в Украине он на год возвращался на Родину. Много рассказывал европейцам о войне и что в Украине действительно происходит. Но работа лоббистом не удовлетворила его: "Я не знаю, можно ли это назвать виной выжившего, или, возможно, угрызениями совести, я действительно чувствовал, что изменил украинскому народу и своим друзьям здесь. Я сказал своей семье, что возвращаюсь. Я сказал им, что на этот раз я здесь, чтобы остаться до конца".

Фарерские острова

"Крестный отец тоже едет": как один телефонный разговор изменил жизнь Бьорна Каллсойна

До приезда в Украину Бьорн Каллсой не имел боевого опыта или военной подготовки. Но на войну его привели судьбоносное решение – и телефонный разговор с крестником.

"Я только что уволился с работы, собирался вернуться в море, но сначала решил немного путешествовать", — вспоминает иностранный легионер. Он отправился во Францию с рюкзаком, а затем в Данию, где несколько дней гостил у сестер. "Я понял, что еще не хочу ехать домой. Хотел увидеть мир".

Вместе они нашли дешевый билет из Копенгагена в Варшаву — всего за 24 евро. "Я подумал: почему бы нет?", – улыбается он. Там, в Польше, произошло то, что изменило его жизнь.

Бьорн Каллсой из 2 Интернационального Легиона/ Фото: Alex Zakletsky

"Мой двоюродный брат и крестник уже воевал в Украине. После нескольких дней в Варшаве я позвонил ему, просто чтобы спросить, как он", — рассказывает Бьорн. Они говорили впервые за год. "Он начал рассказывать мне обо всем, что видел — о зверствах, о боли, о том, что происходит с людьми там. Это был тяжелый разговор".

И тогда он принял решение. "Через час я сказал ему: знаешь что, моя жизнь никуда не денется. Крестный отец тоже едет. И поверьте, он пытался меня остановить".

Эпоха героев в Украине

Те, кто считает, что мы не живем в эру героев, просто не знают, где их находить. Это совершенно очевидно – это украинский народ, и гражданское население, и солдаты. Бьорн Каллсой, иностранный легионер

Бьорн напоминает, что украинцы уже годами держатся на передовой почти без помощи. "Вы буквально четыре года боретесь против России… почти без вмешательства НАТО, за исключением снабжения оружием", — подчеркивает он. По его мнению, решение просто и безотлагательно — Западная Европа должна действовать. "Я думаю, что Западная Европа должна это понять сейчас. Они должны вмешаться сейчас и оказать гораздо лучшую помощь", — говорит Бьорн, призывая либо усилить поставки вооружений, либо прислать больше солдат.

О войне в Украине и службе в Интернациональном легионе

Подготовка важна, пренебрегать ею не нужно

Бьорн выполнял миссии в Донецкой области, в том числе и в Серебрянском лесничестве, он также был ранен. Отмечает, что война в Украине отличается от других войн, на которых служили его побратимы, и переподготовка очень важна.

Подготовка в Интернациональном легионе

Когда я был на учебе, у нас было двое ребят. Один из них прослужил в американской армии восемь лет, кажется, даже имел звание майора. Он отказывался проходить обучение — говорил: "Зачем мне это? Я уже служил в армии восемь лет". В конце концов, он покинул Международный легион. А через две недели мы узнали, что он погиб.

То же произошло с моим другом Дереком. Его все любили – искренний, сильный, всегда с улыбкой. Он тоже ушел из Легиона, считая, что многолетняя служба в армии уже дала ему все нужное. Но прошел месяц — и он тоже погиб. Эти истории научили меня главному: нужно переучиться, потому что здесь совсем другая война.

Это не Ирак. Там артиллерия и самолеты уничтожали неприятеля еще до того, как заходили люди. А тут противник такой же сильный, как и ты. У нас нет преимущества в воздухе или технике. Так что нужно мыслить и действовать по-новому.

О первой миссии на фронте

Моя первая разведывательная миссия заключалась в сопровождении сапера в так называемую серую зону, чтобы установить мину-ловушку. Мы узнали, что россияне использовали одну тропу, чтобы подкрадываться к украинским бронемашинам и атаковать их, поэтому отправились туда в полной тайне: я, Ральф и Аквамен следили, а Нитро и Оушен выполняли установку. Я даже видел двух россиян в сорока метрах от нас – без брони, без оружия, просто говорили, и я не мог открыть огонь, чтобы не разоблачить наше место.

Мы взорвали ловушку дистанционно и, по нашим подсчетам, убили около пятнадцати россиян, хотя нас было всего несколько. Это была моя первая операция в серой зоне, позже мы еще не раз выходили туда. Мы всегда работали рядом с саперами, прикрывали их и следили за врагом, иногда устанавливали мины Клеймора. Часто приходилось возвращаться, чтобы проверить и чинить установки – провода перерезали осколки, и ничего не работало с первого раза. В общем, мы постоянно выходили туда и постоянно что-то делали.

Буду оставаться до конца: что держит в Украине

"Я пообещал себе выполнить минимум пять миссий, — рассказывай Бьорн. — Я тоже хотел домой. Но потом случился один инцидент, который дал мне настоящую мотивацию продолжать. Если у тебя нет мотивации — ты не выдержишь. Нужно иметь что-то, за что борешься". Он вспоминает один вечер после шести месяцев службы в Украине.

Нас было, должно быть, десять или одиннадцать. Мы сидели в комнате и чистили оружие. И я спросил: "Кто-то помнит, почему мы вообще приехали в Украину?" Никто не упомянул. Но все помнили день, когда сказали себе: "Я должен остаться". Это была та точка, когда каждый нашел собственную причину не сдаваться Бьорн Каллсой, иностранный легионер

Для него этой причиной стали люди в одном маленьком селе Донецкой области. Особенно поразило искреннее отношение пожилых людей. Он неоднократно в разговоре упоминает теплые встречи с местными:

Когда возвращаешься с миссии, тебя просто обнимают. Особенно пожилые жители. Они говорят: "Мы так рады, что вы здесь". И тогда понимаешь, за что воюешь. За людей Бьорн Каллсой, иностранный легионер

"Я видел, что россияне делают с гражданскими, — добавляет он. — Знаю, что происходит на оккупированных территориях — культурный геноцид, чистка. Мы все об этом знаем. Но трудно осознать, что это — Европа. Раньше о таком говорили где-то далеко — на Ближнем Востоке или в Африке. А теперь это происходит здесь".

Особая миссия Бьорна: это не показывают в новостях

"У меня есть особая миссия в Украине, — говорит он. - Личная. Я снимаю документальные фильмы, чтобы показать их людям дома. Для них это совсем другой мир - они даже не могут представить, как это быть украинцем ".

Это произошло после его возвращения в Украину. "Мы просто остановились на одну ночь в Киеве, — вспоминает он. — И именно тогда произошло самая большая атака дронов. Мы просто легли спать — и проснулись от первого взрыва. Жили всего в четырехстах метрах от здания, в которое попала ракета. Оно буквально раскололась пополам".

Тогда он решил снимать все, что видел. "Мы стояли на балконе и снимали все дроны, все взрывы. Если они подлетали слишком близко — бежали в коридор. Было несколько таких ночей. Но я продолжал снимать. Это стало моей миссией — показать моим людям, как это быть украинцем в Киеве каждую ночь".

Его видео быстро распространилось среди зрителей дома. Бьорн признается, что хочет изменить восприятие войны на Западе.

Это сработало. Люди увидели войну моими глазами. Для обычных людей в Западной Европе это невозможно. Они никогда не видели, как это просыпаться ночью, бежать к метро, прятаться от ракет. Они могут только догадываться Бьорн Каллсой, иностранный легионер

Усталость, которая ощущается повсюду в Украине.

"Знаете, мне кажется, на этот раз было даже страшнее, когда я вернулся, — признается боец. — Я заметил менталитет гражданского населения. Они так устали. Это действительно чувствуется".

Через четыре года украинцы действительно устали и у линии фронта, и в тылу. Бьорн признает, что сам факт того, что Украина держится, почти невозможен, ведь украинцы бьются против врага, который гораздо больше: "Против сверхдержавы — и все еще стоите. Не сдаете земли, не сдаете людей, которых у вас украли".

Он часто объясняет дома, что эта война не похожа ни на другую. Ведь даже самые отдаленные места под обстрелами: "Каждый день ракеты, дроны. И всегда бьют по гражданским. Это просто Путин пытается сломать моральный дух людей. Но пока это не работает". Впрочем, даже он, привыкший к фронтовой опасности, испытывает истощение.

Бьорн был ранен на службе

Об удаленности от дома и что помогало держаться

Мне помогало хобби – я всегда любил строительство. Много лет работал в этой сфере, поэтому когда мы приехали в Донецкое и увидели разрушенные дома, я не мог сидеть без дела. В свободное время чинил все, что можно починить: ставил сантехнику, проводил воду, ремонтировал окна — делал, чтобы в этих зданиях снова можно было жить. Это очень помогало мне психологически. Я всегда говорю ребятам, которые идут на фронт: нужно иметь хобби.

Я, например, взял с собой книги, и это оказалось замечательной идеей. Научился этому еще во время своей первой миссии, которая была настоящим безумием. Не понимаю, как мы тогда вообще выжили. Во время артобстрела мы прыгали от бункера к бункеру, а через пять минут после начала операции дрон сбросил на нас гранату. В бункере, куда мы успели забежать, я сидел, гипервентилировал, меня трясло — а рядом спокойно сидел человек с чашкой чая и маленькой черной книгой, похожей на Библию. Я тогда подумал: "Ты что, сошел с ума? Нас же сейчас разнесет!". Но потом понял, возможно, он просто нашел свой способ сохранять спокойствие.

Поэтому после того я тоже купил себе первую книгу — "Историю Украины". И с тех пор, как мы сидели в укрытии под обстрелами, я просто читал. Это помогало не терять рассудок.

Вы читаете на украинском или английском?

Эта книга была на английском, но я пытаюсь выучить украинский язык. Считаю, что если ты находишься в чужой стране, работаешь там и пытаешься помочь, важно пытаться выучить язык.

Но для меня украинский — очень сложный. Я владею пятью языками, но ни один не давался так тяжело, как этот. Среди других говорю на фарерском, норвежском, датском, английском и т.д.