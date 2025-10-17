"Даже Трамп в теме". Самые остроумные мемы о лимонах "Монобанка" (подборка)

При запуске игры приложение моно лягло

Игра "Монобанк" о поиске лимонов в приложении, которая вызвала значительный сбой банкинга, вдохновила украинцев на создание кучи мемов. Кроме того, вся сеть 16 октября была заполнена "лимонами моно": о них писали, обсуждали и шутили.

"Телеграф" собрал самые остроумные мемы. Отметим, что 16 октября в новой игре "Монобанка" пользователи могли находить виртуальные лимоны в приложении. Собрав 50 лимонов, клиенты получат шанс выиграть один из 50 iPhone 17, а также специальный скин.

Однако эта игра настолько увлекла пользователей, что приложение не выдержало и произошел масштабный сбой, который длился несколько часов. Более того, все в сети начали обсуждать лимоны и уже через несколько часов после запуска игры, сеть была перенасыщена сообщениями об этом. Некоторые даже писали, что запланированный выход первого выпуска шоу "Холостяк" не так интересен, как лимоны моно.

Отдельная тема для шуток была салатница "Сицилийские лимоны", которую нужно было найти в магазине "Монобанка". Так как многие люди ее приобрели. Были и шутки о том, что теперь эти салатницы выйдут на уровень известных советских "Рыбок".

Также моно спрятал в приложении секретный 51 лимон, который обещал особый приз. Поэтому многие украинцы "сбились с ног" его искать. Некоторые даже решились написать главе США Дональду Трампу.

Не обошел тему лимонов и совладелец "Монобанка" Олег Гороховский, который поддерживал ажиотаж своими сообщениями и тематическими мемами. А также были шутки и о том, что у блогера Ксюши Манекен мошенники украли более 6 миллионов гривен в "Монобанке" за день до запуска игры о лимонах.

Ранее Телеграф рассказывал, что тайный 51 лимон в моно уже нашли.