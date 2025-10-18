Вирусное безумие от "Монобанка" продолжается. Где нашли лимон с BMW и когда появится следующий

Азартная игра охватывает все больше жителей страны

Игра "Поиск лимонов" "Монобанк" продолжается, призы 18 октября — две BMW 3 Series и квартира. Один из двух автомобилей уже выиграли, следующий автолимон от whiteBIT появится в 13:00 18 октября.

Что нужно знать:

Стартовал очередной раунд игры "Поиск лимонов от "Монобанк"

Первый автолимон нашли в считанные минуты после начала поисков

Следующий автолимон появится в 13:00

Соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский сообщил, что один из BMW 3 Series уже нашли. Он показал, где скрывался автолимон от автора Telegram-канала "Лачен пишет!", украинского блоггера Игоря Лаченкова, который дает право на получение BMW от него. Блогер незадолго до того, как лимон был найден, дал подсказку.

Автолимон был здесь

Автолимон от Лачена найден, добавил Гороховский. Победителем стал Валентин Мельник. Следующий автолимон от whiteBIT – в 13:00.

Трафик при поиске лимонов просто зашкаливал. В пиковые минуты было 26 тысяч запросов в секунду.

Когда и как определят победителей среди тех, кто нашел все 50 лимонов

Таким образом, в игре "Поиск лимонов" от "Монобанка" сейчас осталось еще два суперприза — BMW и квартира и другие ценные призы. Тот, кто найдет 10 лимонов, примет участие в розыгрыше iPhone 17, кто найдет 50 — получит шанс на получение миллиона гривен.

Результаты розыгрыша айфонов будут определены в Telegram-канале Гороховского 20 октября. Миллион гривен будет разыгран 21 октября в прямом эфире в Instagram его партнера Михаила Рогальского.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, что известно о главных призах игры "Поиск лимонов" от "Монобанк".