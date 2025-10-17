Укр

Главный приз – квартира. "Монобанк" расширил призовой фонд, как найти особые лимоны

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Лимоны в "Монобанке" Новость обновлена 17 октября 2025, 16:45
Лимоны в "Монобанке". Фото Коллаж "Телеграфа"

Первый особый лимон, который ищут, ВСУ лимон

Розыгрыш monobank в формате игры "Охота за лимонами" получил дополнительный призовой фонд, то есть победителей будет больше. Один из главных призов — квартира в ЖК "Оптимисто" в Киеве.

Что нужно знать:

  • "Монобанк" запустил игру "Охота с лимонами" в честь 10 млн клиентов
  • Добавилось не менее 5 особых лимонов
  • Эти лимоны будут прятать поочередно, главный приз — квартира в Киеве

Как сообщил основатель "Монобанка" Олег Гороховский, призовой фонд игры в лимоны увеличен. Добавили не только розыгрыш квартиры.

Квартира за лимоны

Известно, что фонд Inzhur REIT добавил квартирный лимон. То есть клиенты банка могут выиграть квартиру с ремонтом в новом ЖК Оптимисто (с.Гатное – 1,5 км от Киева, 5 мин от метро Теремки). Для этого нужно дождаться появления особого хаталимона.

Характеристика жилья:

  • 1-к квартира, 35 кв.
  • Полностью меблирована и с техникой
  • Рыночная цена $83000
  • ЖК ведено в эксплуатацию
Квартира, которую разыгрывает Монобанк
Квартира, которую разыгрывает Монобанк
Квартира, которую разыгрывает Монобанк
Квартира от моно в ЖК Оптимисто
Квартира, которую разыгрывает Монобанк
Квартира за лимон

Дополнительный призовой фонд

Появился так называемый ВСУ лимон – 3 миллиона гривен на дроны RUSORIZ. Они пойдут подразделению ВСУ, которое выберет победитель. Также от "Монобанка", инфлюенсера Игоря Лаченкова и WhiteBIT дополнительные лимоны, один из призов — BMW 3 Series.

"Ищем лимоны поочередно. Сначала мы прячем лимон на ВСУ, когда его найдут, спрячем наш автолимон, когда его найдут, лимон Лачена, затем WhiteBIT и потом квартира", — подчеркнул Гороховский.

То есть по состоянию на 16:30 "открыта" охота на ВСУ лимон. Гороховский даже пообещал подсказку в надежде, что этот лимон найдут быстрее.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку остроумных мемов и шуток о лимонах "Монобанка".

Теги:
#Лимон #Призы #Денис Гороховский #Монобанк