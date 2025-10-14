Китай оставит Украину без дронов: сможет ли соглашение о редкоземельных металлах спасти фронт и репутацию Трампа

Стремление КНР сохранить ресурсы под своим контролем может повлечь за собой проблемы с поставками дронов для ВСУ, однако в этом можно найти и выгоду

Китай ограничил экспорт редкоземельных материалов и магнитов, введя специальные лицензии и контроль за технологиями. Целью новых правил является усиление влияния Пекина на глобальные цепи поставок и использование экономических рычагов в технологическом противостоянии с Западом.

Ограничения касаются 12 из 17 редкоземельных элементов и включают в себя дополнительный контроль над пятью новыми — гольмием, эрбием, тулием, европием и иттербием, а также десятками технологий и оборудования, используемого иностранными компаниями. "Телеграф" выяснил, к каким проблемам с дронами которые являются едва ли не основным оружием на поле боя это приведет, а также сможем ли мы найти свою выгоду от этого запрета?

90% рынка под замком

Теперь вся цепь поставок — от добычи до продажи конечным пользователям — может подвергаться проверке на предмет военного применения. Министерство торговли Китая также отметило, что экспортные лицензии не будут предоставляться зарубежным пользователям оборонной продукции, а заявки, связанные с передовыми полупроводниками, будут рассматриваться индивидуально.

Китай контролирует примерно 60% мировой добычи редкоземельных металлов и 90% рынка производства неодимовых магнитов, критически важных для оборонной и гражданской промышленности — от БПЛА до электромобилей.

Распределение владения редкоземельными металлами в мире. Китай на первом месте

Новые правила вступят в силу 8 ноября, а положение иностранных производителей редкоземельных материалов — с 1 декабря. В США тем временем ужесточаются призывы к расширению ограничений на экспорт оборудования для производства микросхем в Китай.

Почему будущее украинских дронов в руках Пекина

В 2025 году боевые дроны стали не просто вспомогательным средством, а центральным оружием украинской армии. FPV-аппараты, разведывательные платформы, дальнобойные дроны, морские и наземные беспилотные системы ежедневно наносят сотни точечных ударов и компенсируют нехватку артиллерии и авиации. По оценкам Генштаба, именно дроны влекут за собой до 70% потерь российской техники, что превращает фронт в арену высокотехнологичного противостояния.

Однако этот прорыв держится на хрупком фундаменте – тотальной зависимости от китайских комплектующих. В 2024-2025 годах доля китайских компонентов в дроновом производстве Украины достигала 89-97%.

моторы и магниты – до 90%;

аккумуляторы – более 80%;

контроллеры полета, камеры, системы навигации – 70-89%.

Украинские военные с дронами/427 отдельный полк беспилотных систем "РАДОГ"

Почти все украинские FPV-дроны, а также разведывательные дроны типа Mavic используют бесщеточные электродвигатели, работающие на основе неодимовых магнитов (NdFeB). Эти магниты изготавливаются с привлечением диспрозия и тербия — тяжелых редкоземельных элементов, почти полностью контролируемых Китаем.

Питание дронов обеспечивается литий-ионными батареями, содержащими аноды из графита. Китай снабжает 70% мирового лития и контролирует более 90% рынка обработанного графита, что делает его критически важным поставщиком для дроновых батарей.

Германиевые микросхемы используются в тепловизорах, сенсорах, камерах и навигационных системах. Без них ни один разведывательный или ударный дрон не сможет корректировать огонь или самостоятельно наводиться на цель. Китай в 2024 году объявил германий стратегическим ресурсом и ограничил его экспорт в страны, вовлеченные в "конфликты".

FPV-дроны, которые используют Силы беспилотных систем ВС Украины

Хуже всего в ситуации с экспортными ограничениями — это двойная игра Пекина. Пока официально Китай заявляет о нейтралитете, российский ВПК продолжает беспрепятственно получать китайские компоненты.

Стратегическая ставка Вашингтона может сгореть

На фоне ограничений Китая по поставке стратегических компонентов для беспилотных систем под угрозой оказывается не только украинское дроновое производство, но и более широкий контекст — обеспечение критическими минералами для глобального ВПК, в частности, оборонного и энергетического секторов США. В 2025 году Соединенные Штаты сделали ставку на Украину как источник диверсификации поставок редкоземельных элементов (REE) и лития, подписав стратегическое соглашение о редкоземельных ископаемых.

Этот документ, заключенный 30 апреля 2025 г., является частью более широкого пакета поддержки, включающего инвестиции, трансфер технологий, частичную военную помощь и создание фонда реконструкции. В ответ Украина предоставила доступ к части своих ресурсов, включая:

5% мировых запасов редкоземельных элементов (неодим, диспрозий, тербий),

(неодим, диспрозий, тербий), до 1/3 европейских запасов лития (около 500 тыс. тонн),

(около 500 тыс. тонн), 20% мировых запасов графита

а также значительные месторождения титана, урана, кобальта и марганца.

Подписание соглашения о редкоземельных металлах между США и Украиной.

Общий ресурсный потенциал Украины оценивается более чем в 14,8 трлн долларов, что делает ее одним из самых ценных стратегических партнеров для США и их союзников в контексте перехода к безуглеродным технологиям и развитию военно-промышленного комплекса.

Успех этого экономического сотрудничества напрямую зависит от стабильности украинского фронта. Большая часть ресурсных месторождений расположена в юго-восточных регионах страны, в частности, на Донбассе и в Запорожской области.

до 40-50% украинских запасов REE ,

, 25-30% лития ,

, 50% графита ,

, а также значительные части месторождений титана и урана находятся либо в зоне активных боевых действий, либо под временным контролем РФ.

Объекты редкоземельного ископаемого на территории Украины

В случае дестабилизации линии фронта или изменения баланса в пользу противника доступ к этим ресурсам может быть потерян окончательно на неопределенный срок. Это поставит под угрозу:

реализацию соглашения США с Украиной ,

, диверсификацию Вашингтона от Китая,

экономические интересы на сотни миллиардов долларов.

Рисков больше, чем выгоды. Станет ли Украина альтернативой для США?

Ограничение Китая на экспорт стратегических компонентов создало парадоксальную ситуацию: то, что ослабляет украинский ВПК, одновременно может стать новым инструментом геополитического влияния Киева. Если Запад теряет доступ к китайским редкоземельным материалам (REE), литию и графиту, то именно Украина, владея частью этих ресурсов, теоретически может стать резервным источником поставок.

Но в этой ситуации глубже вопрос: действительно ли США готовы долгосрочно инвестировать в украинские ресурсы, если не будет гарантий военной стабильности? Если Украина не сможет удержать фронт и обеспечить доступ к месторождениям, соглашение потеряет смысл. И наоборот: если США хотят сохранить экономическую выгоду от доступа к украинским минералам, им придется поддерживать обороноспособность Украины.

Таким образом, украинские ресурсы превращаются в "козырную карту", но не абсолютную — скорее карту, которая работает только в сочетании с пакетом безопасности.

Роман Еделев, юрист-международник, отмечает: несмотря на громкий политический эффект от соглашения между Украиной и США, предусматривать реальные выгоды пока преждевременно.

Надо понимать, что факт подписания соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов еще не означает, что их разработка уже началась. Пока речь идет только о создании специального фонда, предусмотренного настоящим соглашением. Реальная же работа — это вопрос будущего, возможно, нескольких последующих лет, а возможно и еще более далекого будущего. Роман Еделев

Роман Еделев, юрист-международник/Общественное радио

По его словам, рынок редкоземельных материалов чрезвычайно конкурентен и геополитизирован. Украина не единственный кандидат на роль "ресурсной альтернативы Китаю", и США могут делать ставку на другие юрисдикции. И Украина при этом, по мнению эксперта, вряд ли играет решающую или самостоятельную роль.

"Хотя, конечно, мы понимаем: Дональд Трамп — человек эмоциональный, и он может искренне убедить своих избирателей (и самого себя), что победа Украины откроет для Соединенных Штатов доступ к украинским редкоземельным металлам", — говорит Еделев.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп/Офис президента Украины

Он напоминает, что США уже демонстрировали способность возвращать контроль над критически важными объектами, считая это необходимым.

"Вспомните хотя бы историю с Панамским каналом: когда Вашингтон заявил, что хочет возобновить контроль, он это сделал. Так что вполне вероятно, что мы станем свидетелями нового этапа конкуренции между США и Китаем — на этот раз в сфере редкоземельных ресурсов", — отмечает он.

Еще один тревожный сигнал – это потенциальное сближение между США и Россией в сфере ресурсов, которое уже начинает обсуждаться в публичном пространстве.

"Существует риск, что Кремль может предложить Вашингтону совместную разработку месторождений редкоземельных металлов на своей территории. А учитывая, что на территории РФ также сосредоточены большие запасы REE, это серьезный риск для украинской позиции", — предупреждает юрист.

По его мнению, Украина должна действовать проактивно не только в сфере обороны, но и в сфере информационного влияния.

"Нам нужно заранее продумать, как "выбить эту карту" из рук России — убедить американцев, что Москва давно находится в орбите влияния Китая, а Путин фактически координирует свои действия с Си Цзиньпином. Поэтому США следует избегать ловушки, в которую они могут попасть, пытаясь найти "общий язык" с Кремлем", — сказал он.

В целом эксперт осторожен в прогнозах: "Я вижу в этой ситуации не столько возможности для Украины, сколько серьезные риски", — заключает он.

