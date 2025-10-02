Народному "Запорожцу" 65 лет: можно ли сегодня купить авто за 1000 бутылок водки?

В 1961 году с конвейера сошел первый ЗАЗ-965, украинская машина с итальянским сердцем, доступная каждому

Малолитражный ЗАЗ-965, производившийся в СССР в 1961-1969 годах, в народе прозвали "Горбатым" из-за необычной формы кузова. Его производили на конвейере переоборудованного завода сельскохозяйственной техники "Коммунар" в Запорожье. Стоил Запорожец 1800 рублей – в народе говорили, что эта сумма равна примерно 1000 бутылкам водки.

В 65-летие начала выпуска автомобиля "Телеграф" рассказывает, чем особенный Запорожец, сколько он стоил в пересчете на водку и возможно ли купить машину за такие деньги сегодня.

Итальянское вдохновение и "суицидальная дверь": что делало "Запорожец" уникальным на дорогах СССР

Автомобиль "Запорожец"

Проект Запорожца разрабатывали Научный автомоторный институт НАМИ и Московский завод малолитражных автомобилей. Группой конструкторов руководил Борис Фиттерман. За основу приняли популярный итальянский Fiat 600, но ни одна деталь кузова не была полностью скопирована из прототипа.

Характерная округлая задняя часть кузова дала машине народное прозвище "Горбатый". Двигатель располагался сзади и имел воздушное охлаждение вместо водяного. Это делало машину простой в ремонте – мотор можно было снять и починить собственноручно.

Первые модели имели особенность, которую в народе называли "суицидальные двери". Они открывались против хода движения, и на большой скорости поток воздуха мог их распахнуть, если плохо закрыли. У следующей модели ЗАЗ-965А эту проблему исправили.

"Суицидальная дверь" в Запорожце

Лобовые и задние стекла были идентичными и взаимозаменяемыми. Это упрощало ремонт. Впереди, где обычно размещался двигатель, был маленький отсек для вещей. Поэтому владельцы часто крепили на крышу решетчатые багажники.

Как "Запорожец" стал самой доступной машиной для миллионов

Легендарный горбатый запорожец

Запорожцы появились на дорогах, когда в СССР после войны началась массовая автомобилизация. Главным преимуществом модели стала цена, которую могла себе позволить обычная семья.

Согласно народным легендам тех времен, стоимость одного "Запорожца" равнялась цене 1000 бутылок водки. Однако эта фраза не совсем точная – на самом деле автомобиль был даже дешевле, ведь в 1961 году он стоил 1800 рублей, а бутылка водки 0,5 л – 2,87 рубля. Так что если быть точным, то "Запорожец" стоил примерно 627 бутылок водки. Однако для расчетов все равно отталкиваемся от народной версии.

Если перевести на современные деньги (бутылка водки стоит сегодня около 100 гривен), выходит примерно 100 тысяч гривен. За такую сумму сейчас не купишь новый автомобиль. Можно найти разве что старого Ланоса на вторичном рынке.

Сколько бутылок водки сегодня нужно, чтобы купить авто

Один из самых дешевых новых автомобилей на украинском рынке сегодня – китайский Chery Tiggo 2 Pro. На сайте официального дилера Chery Automobile Co. Ltd цена начинается с 590 тысяч гривен. Если поделить на стоимость бутылки водки, выходит 5900 бутылок. Почти в шесть раз больше, чем стоил "Запорожец" в то время.

FIAT Panda – еще один дешевый автомобиль, официально представленный на украинском рынке, стоит примерно 620 тысяч гривен – 6200 бутылок водки. Hyundai i10 обойдется в почти такую же сумму. Renault Taliant (преемник Renault Logan) — 6290 бутылок водки.

Экспорт под псевдонимом и памятники на постаментах: как сложилась судьба легендарной машины

"Запорожец" экспортировали в некоторые страны, в частности в Финляндию. Там его продавали под брендом Yalta, потому что название "Запорожец" на латинице было сложно произнести. Также использовали название Eliette.

Машина стала единственным автомобилем в СССР, выпускаемым в специальных версиях для людей с инвалидностью. Такие машины с измененными механизмами управления распределялись через органы соцобеспечения.

"Горбатый" снимался во многих советских фильмах, например в ленте "Три плюс два". О нем составляли рекордное количество анекдотов в СССР. Машина стала подлинным символом своей эпохи.

Сегодня "Запорожцы" ценятся разве что как раритеты. Их устанавливают как памятники в разных городах. Однако сам завод ЗАЗ переживает тяжелые времена и находится в упадке.

Запорожский автомобильный завод, который в советское время был одним из крупнейших предприятий СССР и выпускал сотни тысяч автомобилей ежегодно, постепенно терял позиции после распада Союза. В 1990-х годах завод пытался адаптироваться к рыночной экономике, но конкуренция с иностранными производителями оказалась слишком жесткой. Больше о легендарном ЗАЗе "Телеграф" писал здесь: Оккупанты обещают воскресить "Запорожец", но есть одно "но".