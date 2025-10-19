Укр

Актуально во время войны: это украинское слово вы могли никогда не слышать

Его часто использовали ранее в украинской литературе

Среди множества необычных украинских слов, которые не встречаются в повседневной жизни, можно выделить "сплюндрувати". Многие могут не знать, что на самом деле оно означает и в каких случаях используется.

На сайте "Словник" пояснили, что "сплюндрувати" — означает разрушить или уничтожить. Там также привели примеры использования данного слова.

Есть еще одно значение этого слова — жестоко расправиться с кем-нибудь; замучить, запытать.

Примеры из литературы:

  • "Є такі герої, що вихваляються, скільки хто гнізд розорив. Сусідський хлопець, Грицько, навіть ластів'яче гніздо сплюндрував" (Олександр Копиленко)
  • "Дев'ятнадцятирічний юнак попрощався з батьківською хатою і пішов мститись ворогові, що сплюндрував рідний край" (С. Добровольский)
  • "В розгулі хижому він [ворог] прагне сплюндрувати Святий здобуток наших рук". (М. Рильский)
  • "Або переходь до католицтва чи до унії, або тікай світ за очі, бо однаково сплюндрують" (З. Тулуб)

