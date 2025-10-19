Актуально під час війни: це українське слово ви могли ніколи не чути
Його часто використовували раніше в українській літературі
Серед багатьох незвичайних українських слів, які не зустрічаються у повсякденному житті, можна виділити "сплюндрувати". Багато хто може не знати, що насправді воно означає і у яких випадках використовується.
На сайті "Словник" пояснили, що "сплюндрувати" означає зруйнувати або знищити. Там також навели приклади використання цього слова.
Є ще одне значення цього слова — жорстоко розправитися з кимось, замучити, закатувати.
Приклади з літератури:
- "Є такі герої, що вихваляються, скільки хто гнізд розорив. Сусідський хлопець, Грицько, навіть ластів'яче гніздо сплюндрував" (Олександр Копиленко)
- "Дев'ятнадцятирічний юнак попрощався з батьківською хатою і пішов мститись ворогові, що сплюндрував рідний край" (С. Добровольский)
- "В розгулі хижому він [ворог] прагне сплюндрувати Святий здобуток наших рук". (М. Рильский)
- "Або переходь до католицтва чи до унії, або тікай світ за очі, бо однаково сплюндрують" (З. Тулуб)
