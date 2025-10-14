"Боевые подразделения" привлекают к группам оповещения ТЦК: что это может означать на практике

В Тернополе заявили о привлечении "боевых подразделений" к оповещению мужчин. Звучит громко, но что это действительно значит?

В Тернопольском областном ТЦК и СП 14 октября удивили общественность сообщением о привлечении боевых подразделений к процессу оповещения граждан. "Телеграф" попытался разобраться, что же это значит на практике.

Что нужно знать

Тернопольский ТЦК заявил о привлечении боевых подразделений к извещению граждан.

На самом деле речь может идти о командировке отдельных военных для рекрутинга и отбора кандидатов.

Об этом ТЦК и СП Тернопольщины рассказали в своих официальных соцсетях. Отмечают — человеческий капитал является определяющим.

Вооруженные Силы Украины проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан Областной ТЦК и СП Тернопольской области

Согласно объяснению в сообщении, группы будут формироваться из военных, уважаемых побратимами и имеющих боевой опыт. По предположению ТЦК это поможет повысить доверие к мобилизации и обеспечить соблюдение законности. Также напомнили, что мероприятия оповещения проводятся вместе с полицией и другими силовиками.

Что означает "боевые подразделения для оповещения"

Как пояснили "Телеграфу" в одном из ТЦК, существует практика, при которой воинские части направляют своих военнослужащих в командировку в территориальные центры комплектования и социальной поддержки с целью отбора кандидатов для дальнейшего прохождения службы в своих подразделениях.

Перед выбором попасть "куда-то" или в понятное подразделение, многие военнообязанные выберут второй вариант — на этом преимущественно и строится сегодня рекрутинг. Но по мнению собеседника "Телеграфа, это не корректно называть привлечением боевых подразделений — это отдельные военнослужащие определенного подразделения прибывают в командировку в ТЦК. Вероятно, в Тернополе имеют место другие действия, или информация была подана некорректно.

Важно отметить, что заявление Тернопольського ТЦК та СП появилось после ряда случаев мобилизации, которые общественность считает спорными. Именно с ТЦК связывают драку, которая случилась в Тернополе накануне.

