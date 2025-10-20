"Мы готовились, но..." Что ждет энергетику Киева зимой, рассказал эксперт

Запас прочности в энергетике уже не на том уровне, на котором был до начала полномасштабного вторжения

В этом году Киев готов к отопительному сезону, как и вся страна. Однако запас прочности довольно низкий, потому ситуация в столице напряженная.

Что нужно знать:

В столице было достаточно генерирующих мощностей, достаточно было отремонтировано оборудования, сетей и т.д

В энергетике запас прочности уже не такой, как был накануне войны

Ситуация в Киеве в этом году напряженная

Об этом сказал Иван Плачков в блицинтервью "Телеграфу": "Зима может быть холодной, нужен запас: экс-министр энергетики о поисках дополнительных 2 млрд кубометров газа".

В столице было достаточно генерирующих мощностей, достаточно было отремонтировано оборудования, сетей и т.д. Но мы должны понимать, что в энергетике запас прочности уже не такой, как был накануне войны, потому что есть объекты, которые не были восстановлены пояснил Плачков.

Иван Плачков

Он добавил, что как в целом по стране работа продолжается без Запорожской атомной станции, без Каховской ГЭС, так и в Киеве, где были повреждения на теплоэнергоцентралях.

Это основные источники тепла, которые сейчас ремонтируют, планируют замену трансформаторов. Поэтому Киев готов, но запас прочности очень низкий, поэтому ситуация такая, я бы сказал, напряженная подытожил собеседник.

