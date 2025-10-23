Не Великобритания или США. Кто реально мог бы "грохнуть" Путина в Будапеште

Российские СМИ придумали эвфемизм "британские спецслужбы"

За заявлениями россиян, якобы Великобритания готовит покушение на Владимира Путина во время визита в Будапешт стоит опасение, что смерть диктатора могут устроить спецслужбы совсем другой страны, название которой оккупанты не хотят озвучивать.

Что нужно знать:

Россияне никак не могут признать, что украинцы — достойный соперник

73-летний Путин в очередной раз показал, что боится за свою жизнь

Россияне проиграли все войны, где им не помогали англосаксы

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, что именно стоит за упоминанием британских спецслужб.

— Запомните, сейчас под "британскими спецслужбами" в российских медиа подразумевают украинцев. Потому что россияне не могут признать, что их территорию бомбят не MI6, не MI5 (соответственно, британская разведка и контрразведка. — Ред.), а СБУ. Не могут признать, что уничтожают их танки не мифические британцы или американцы, а украинцы, — говорит политический эксперт.

Он пояснил, что глава ФСБ Александр Бортников называет спецоперации СБУ на территории РФ "происками британцев".

— Они готовы были назвать американцев, но сыкотно, потому что нужно с американцами еще розговаривать. Поэтому думают, что можно обвинить британцев. Это безопаснее, — говорит политолог.

Он вспомнил распространенный русский фразеологизм "англичанинка гадит", когда Москва хочет обвинить Лондон в закулисных интригах, и напомнил, что за последние 300 лет Россия не выиграла ни одной своей войны без поддержки именно Британской империи.

— Если у них были союзники англосаксы, [русские] выигрывали все войны. Если среди союзников не было англосаксов, — проигрывали. Например, "первая Отечественная война" (как они любят говорить), нападение Наполеона на Россию. Они смогли как-то отстоять свою территорию только посредством помощи Великобритании. Наполеон зажал британцев континентальной блокадой, но у Британии никогда не было мощного сухопутного войска, поэтому "взяли внаем" Россию. Деньги давали, оружие и все остальное, — объясняет управляющий партнер НАГ.

По его словам, в Крымской войне (1853—1856) россияне не смогли противостоять коалиции европейских государств, ведущую роль в которой играла Великобритания и Франция, поэтому "сдулись" и позорно проиграли на своей территории.

— Они начинают придумывать причины, почему не ехать. Потому что страшно, потому что понимают, что украинцы реально могут грохнуть там. И зная то, что происходит на территории России, они считают вполне возможной угрозой. Тарас Загородний

