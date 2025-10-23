Не Британія чи США. Хто реально міг би "грохнути" Путіна у Будапешті

Російські ЗМІ вигадали евфемізм "британські спецслужби"

За заявами росіян, що нібито Велика Британія готує замах на Володимира Путіна під час візиту до Будапешта стоїть побоювання, що смерть диктатора можуть влаштувати спецслужби зовсім іншої країни, назву якої окупанти не хочуть озвучувати.

Що потрібно знати:

Росіяни ніяк не можуть визнати, що українці — гідний суперник

73-річний Путін у черговий раз показав, що боїться за своє життя

Росіяни програли всі війни, де їм не допомагали англосакси

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, що саме стоїть за згадуванням британських спецслужб.

— Запам'ятайте, зараз під "британськими спецслужбами" в російських медіа мають на увазі українців. Тому що росіяни не можуть визнати, що їхню територію бомбардують не МI6, не МI5 (відповідно британська розвідка і контррозвідка. — Ред.), а СБУ. Не можуть визнати, що нищать їхні танки не міфічні британці чи американці, а українці, — каже політичний експерт.

Він пояснив, що голова ФСБ Олександр Бортников називає спецоперації СБУ на території РФ "підступами британців".

— Вони готові були назвати американців, але сикотно, тому що треба з американцями ще говорити. Тому думають, що можна [звинуватити] британців. Це більш безпечно, — каже політолог.

Він згадав поширений російський фразеологізм "англійка гадить", коли Москва хоче звинуватити Лондон у закулісних інтригах, і нагадав, що за останні 300 років Росія не виграла жодної своєї війни без підтримки саме Британської імперії.

— Якщо у них були союзники англосакси, [росіяни] вигравали всі війни. Якщо серед союзників не було англосаксів, — програвали. Наприклад, "первая Отечественная война" (як вони люблять говорити), напад Наполеона на Росію. Вони змогли якось відстояти свою територію тільки через допомогу Британії. Наполеон затиснув британців континентальною блокадою, але у Британії ніколи не було потужного сухопутного війська, тому в найми взяли Росію. Гроші давали, зброю і все інше, — пояснює керуючий партнер НАГ.

Натомість, за його словами, у Кримській війні (1853—1856) росіяни не змогли протистояти коаліції європейських держав, провідну роль у якій відігравала Велика Британії та Франція, тому "здулися" і ганебно програли на своїй території.

— Вони починають вигадувати причини, чому не їхати. Тому що страшно, тому що розуміють, що українці реально можуть [Путіна] грохнути там. І знаючи те, що відбувається на території Росії, вони вважають цілком можливою загрозою. Тарас Загородній

Нагадаємо, директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ та колишній заступник голови СБУ (2014–2015) Віктор Ягун пояснив "Телеграфу", чому Путін боїться передачі "Томагавків" Україні.