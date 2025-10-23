Построены немцами и рассчитаны на суровые зимы: какие дома дольше всего держат тепло во время блэкаута
Эти дома — самые теплые из построенных во времена СССР
Сталинки из всех построенных в СССР домов лучше всего сохраняют тепло. С ними не сравнятся не только "хрущевки", но и здания, построенные из белого кирпича в более поздние годы. Это происходит за счет очень толстых стен и даже высокие потолки – не помеха.
Что нужно знать:
- Сталинки лучше всего сохраняют тепло среди домов СССР
- Это происходит за счет очень толстых стен
- Толстые стены аккумулируют тепло и медленно его отдают
Об этом рассказал "Телеграфу" эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.
По словам эксперта, сталинки наиболее устойчивы к морозам среди старого жилищного фонда. Эти дома, построенные еще при Сталине немецкими строителями, имеют уникальные характеристики теплосбережения.
"Сталинки очень теплые. Эти дома фасадные, у них толстенные стены, высоченные потолки (3,5-4 метра)", — рассказывает Попенко.
Толщина стен в сталинках достигает метра. Это кирпичная кладка, рассчитанная на сто лет. Высокие потолки, конечно, это дополнительный объем для обогрева, но массивные стены компенсируют этот недостаток.
Дома сталинской постройки могут продержаться без отопления значительно дольше любых панелек. Их толстые стены аккумулируют тепло и отдают его медленно.
Напомним, вопрос отопления в достаточно холодную погоду и отключение света очень беспокоит украинцев. Однако есть несколько действенных советов, которые помогут сохранить тепло дома. Для этого понадобится только пузырчатая пленка.