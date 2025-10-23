Построены немцами и рассчитаны на суровые зимы: какие дома дольше всего держат тепло во время блэкаута

Эти дома — самые теплые из построенных во времена СССР

Сталинки из всех построенных в СССР домов лучше всего сохраняют тепло. С ними не сравнятся не только "хрущевки", но и здания, построенные из белого кирпича в более поздние годы. Это происходит за счет очень толстых стен и даже высокие потолки – не помеха.

Об этом рассказал "Телеграфу" эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

По словам эксперта, сталинки наиболее устойчивы к морозам среди старого жилищного фонда. Эти дома, построенные еще при Сталине немецкими строителями, имеют уникальные характеристики теплосбережения.

"Сталинки очень теплые. Эти дома фасадные, у них толстенные стены, высоченные потолки (3,5-4 метра)", — рассказывает Попенко.

Толщина стен в сталинках достигает метра. Это кирпичная кладка, рассчитанная на сто лет. Высокие потолки, конечно, это дополнительный объем для обогрева, но массивные стены компенсируют этот недостаток.

Сталинка в Киеве

Дома сталинской постройки могут продержаться без отопления значительно дольше любых панелек. Их толстые стены аккумулируют тепло и отдают его медленно.

Напомним, вопрос отопления в достаточно холодную погоду и отключение света очень беспокоит украинцев. Однако есть несколько действенных советов, которые помогут сохранить тепло дома. Для этого понадобится только пузырчатая пленка.