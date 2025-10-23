Побудовані німцями та розраховані на суворі зими: які будинки найдовше тримають тепло під час блекауту
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ці будинки — найтепліші з побудованих за часів СРСР
Сталінки з усіх побудованих у СРСР будинків найкраще зберігають тепло. З ними не зрівняються не тільки "хрущовки", а й будівлі, збудовані з білої цегли в пізніші роки. Це відбувається за рахунок дуже товстих стін та навіть високі стелі – не завада.
Що потрібно знати:
- Сталінки найкраще зберігають тепло серед будинків СРСР
- Це відбувається за рахунок дуже товстих стін
- Товсті стіни акумулюють тепло і повільно його віддають
Про це розповів "Телеграфу" експерт із житлово-комунального господарства та засновник громадського об’єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко.
Детальніше читайте у матеріалі: "Ви замерзнете першими. Відлік без тепла піде на години: у яких будинках небезпечно жити без опалення"
За словами експерта, сталінки є найбільш стійкими до морозів серед старого житлового фонду. Ці будинки, збудовані ще за Сталіна німецькими будівельниками, мають унікальні характеристики теплозбереження.
"Сталінки дуже теплі. Ці будинки фасадні, у них товсті стіни, високі стелі (3,5-4 метри)", — розповідає Попенко.
Товщина стін у сталінках сягає метра. Це цегляна кладка, розрахована на сто років. Високі стелі, звичайно, це додатковий об’єм для обігріву, але масивні стіни компенсують цей недолік.
Будинки сталінської споруди можуть протриматися без опалення значно довше за будь-які панельки. Їхні товсті стіни акумулюють тепло і віддають його повільно.
Нагадаємо, питання опалення у досить холодну погоду та відключення світла дуже непокоїть українців. Однак є кілька дієвих порад, які допоможуть зберегти тепло вдома. Для цього знадобиться лише пухирчаста плівка.