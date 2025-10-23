Побудовані німцями та розраховані на суворі зими: які будинки найдовше тримають тепло під час блекауту

Ці будинки — найтепліші з побудованих за часів СРСР

Сталінки з усіх побудованих у СРСР будинків найкраще зберігають тепло. З ними не зрівняються не тільки "хрущовки", а й будівлі, збудовані з білої цегли в пізніші роки. Це відбувається за рахунок дуже товстих стін та навіть високі стелі – не завада.

Про це розповів "Телеграфу" експерт із житлово-комунального господарства та засновник громадського об’єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко.

За словами експерта, сталінки є найбільш стійкими до морозів серед старого житлового фонду. Ці будинки, збудовані ще за Сталіна німецькими будівельниками, мають унікальні характеристики теплозбереження.

"Сталінки дуже теплі. Ці будинки фасадні, у них товсті стіни, високі стелі (3,5-4 метри)", — розповідає Попенко.

Товщина стін у сталінках сягає метра. Це цегляна кладка, розрахована на сто років. Високі стелі, звичайно, це додатковий об’єм для обігріву, але масивні стіни компенсують цей недолік.

Сталінка у Києві

Будинки сталінської споруди можуть протриматися без опалення значно довше за будь-які панельки. Їхні товсті стіни акумулюють тепло і віддають його повільно.

Нагадаємо, питання опалення у досить холодну погоду та відключення світла дуже непокоїть українців. Однак є кілька дієвих порад, які допоможуть зберегти тепло вдома. Для цього знадобиться лише пухирчаста плівка.