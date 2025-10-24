Не дали отопление вовремя? У вас есть три шага для исправления ситуации

Прежде всего нужно понять, по какой именно причине отопление не было подано в дом

До конца октября в Украине стартует отопительный сезон и тепло наконец начнет поступать в дома. Однако на практике бывают ситуации, когда, несмотря на официальное решение о начале отопительного сезона, теплоснабжение в отдельные дома не начинается вовремя.

Что нужно знать:

Отопительный период начинается не позднее, чем в течение трех суток, когда температура воздуха опускается до 8°С и ниже

Бывают случаи, когда отопительный сезон стартовал, а отопление в некоторых домах так и не появилось

Юрист советует выполнить три простых действия, если отопление в доме так и не появилось в отопительный сезон

Об этом "Телеграфу" сказал юрист АО "EvrikaLaw" Андрей Шелых. По его словам, решение о начале и окончании отопительного периода принимается органами местного самоуправления с учетом климатических условий согласно строительным нормам и правилам, правилам технической эксплуатации тепловых установок и сетей, государственным санитарным нормам и правилам.

Отопительный период начинается не позднее, чем в течение трех суток, если средняя суточная температура наружного воздуха составляет 8°С и ниже, а заканчивается не ранее, чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8°С.

Однако бывают случаи, когда отопительный сезон стартовал, а отопление в некоторых домах так и не появилось.

Что делать, если вовремя не дали отопление — три шага

Выяснить причину

Прежде всего нужно понять, по какой именно причине отопление не было подано в дом. Для этого следует обратиться к поставщику, ОСМД в устной или письменной форме (если это письмо, то обязательно необходимо указать ваше ФИО, адрес и номер лицевого счета).

Узнать, не осуществляют ли ремонтные или аварийные работы по вашему адресу

Иногда задержки могут быть связаны с аварийными ситуациями или ремонтными работами. Такую информацию можно получить в диспетчерской службе снабженческой компании или из открытых источников (новостей). Если причина все же в ремонте или аварии, поставщик сообщит об ориентировочном сроке их завершения.

Письменное обращение (жалоба)

Если выяснить причину не удалось и по вашему адресу не производится никаких ремонтных/аварийных работ, вы можете обратиться с письменным обращением (жалобой) к поставщику. В обращении (жалобе) следует описать всю сложившуюся ситуацию, время, с которого отсутствует подача и указать на требование немедленного устранения нарушений. Дополнительно можно обратиться в другие контролирующие органы в этой сфере.

В случае, если ни один из способов "досудебного" урегулирования спора не помог, лицо, чьи права были нарушены, имеет право обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением для защиты своих прав и интересов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети распространяется непроверенная информация о сроках начала отопительного периода. В Минэнерго отреагировали на слухи.