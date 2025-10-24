Не дали опалення вчасно? У вас є три кроки для виправлення ситуації

Насамперед потрібно зрозуміти, чому саме опалення не було подано до будинку

До кінця жовтня в Україні стартує опалювальний сезон і тепло нарешті почне надходити до будинків. Однак на практиці бувають ситуації, коли, незважаючи на офіційне рішення про початок опалювального сезону, теплопостачання до окремих будинків не починається вчасно.

Що потрібно знати:

Опалювальний період починається не пізніше ніж протягом трьох діб, коли температура повітря опускається до 8°С і нижче

Трапляються випадки, коли опалювальний сезон стартував, а опалення в деяких будинках так і не з’явилося

Юрист радить виконати три прості дії, якщо опалення в будинку так і не з’явилося в опалювальний сезон

Про це "Телеграфу" сказав юрист АТ "EvrikaLaw" Андрій Шелих. За його словами, рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймається органами місцевого самоврядування з урахуванням кліматичних умов згідно з будівельними нормами та правилами, правилами технічної експлуатації теплових установок та мереж, державними санітарними нормами та правилами.

Опалювальний період починається не пізніше ніж протягом трьох діб, якщо середня добова температура зовнішнього повітря становить 8°C і нижче, а закінчується не раніше, ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8°C.

Однак трапляються випадки, коли опалювальний сезон стартував, а опалення в деяких будинках так і не з’явилося.

Що робити, якщо вчасно не дали опалення – три кроки

З’ясувати причину

Насамперед потрібно зрозуміти, чому саме опалення не було подано до будинку. Для цього слід звернутися до постачальника, ОСББ в усній чи письмовій формі (якщо це лист, то обов’язково необхідно вказати ваше ПІБ, адресу та номер особового рахунку).

Дізнатися, чи не здійснюють ремонтні або аварійні роботи за вашою адресою

Іноді затримки можуть бути пов’язані з аварійними ситуаціями чи ремонтними роботами. Таку інформацію можна отримати в диспетчерській службі постачальницької компанії або з відкритих джерел (новин). Якщо причина все ж таки в ремонті або аварії, постачальник повідомить про орієнтовний термін їх завершення.

Письмове звернення (скарга)

Якщо з’ясувати причину не вдалося і на вашу адресу не провадиться жодних ремонтних/аварійних робіт, ви можете звернутися з письмовим зверненням (скаргою) до постачальника. У зверненні (скарзі) слід описати всю ситуацію, що склалася, час, з якого відсутня подача і вказати на вимогу негайного усунення порушень. Додатково можна звернутися до інших контролюючих органів у цій сфері.

Якщо жоден зі способів "досудового" врегулювання спору не допоміг, особа, чиї права були порушені, має право звернутися до суду з відповідною позовною заявою для захисту своїх прав та інтересів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі поширюється неперевірена інформація про терміни початку опалювального періоду. У Міненерго відреагували на чутки.