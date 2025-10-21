Прилетело, откуда не ждали: в Польше "бусик" протаранил американскую военную колонну (фото)

Пострадали пять человек — четверо солдат армии США и водитель микроавтобуса

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием гражданской автомашины и американских военных. Микроавтобус на трассе вылетел на американскую военную автоколонну и повредил несколько военных внедорожников, в результате аварии есть пострадавшие.

Как сообщило Воеводское управление Государственной пожарной службы в Познани в Facebook, ДТП произошло вечером 20 октября на трассе А2. Во время движения в сторону Варшавы в районе города Бук в Великопольском воеводстве микроавтобус вылетел на дорогу и врезался в колонну американской военной техники.

В результате ДТП получили повреждения как "бусик", так и два внедорожника Hummer. Водитель микроавтобуса сильно пострадал – его зажало в транспортном средстве. Также получили травмы четверо американских солдат, всех пострадавших госпитализировали. Движение в сторону Варшавы было затруднено из-за блокирования одной полосы.

На месте инцидента работали полицейские, пожарная служба и медики. По предварительным данным, в действиях водителя микроавтобуса не найдено злого умысла — предполагается, что мужчина превысил скорость и мог не справиться с управлением. Представители армии США в Польше пока еще не комментировали инцидент.

Напомним, что 12 октября, во время ралли Ниса на юге Польши в результате ДТП погиб известный гонщик Артур Сенковский. Его штурман серьезно пострадал и сейчас находится в больнице. По информации осведомленного источника, во время гонки автомобиль BMW Сенковского врезался в дерево, после чего вспыхнул.

А что в Украине?

По данным правоохранительных органов, с начала года (по состоянию на 31 августа 2025 года) в Украине погибли или получили травмы граждане в 16 423 дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), 345 из аварий произошли при участии пешеходов, нарушающих ПДД.

Учитывая большое количество ДТП, а также резонансные инциденты на дороге, в Украине готовятся изменить законодательство в сфере дорожного движения, усилив ответственность для водителей-нарушителей, особенно за превышение скорости. Одним из ключевых предложений является отмена "допустимого" превышения скорости менее чем на 20 км/ч и увеличение максимального штрафа до 3400 грн.

К сожалению, превышение скорости на украинских дорогах – это суровая действительность. Впрочем, с другой стороны такая действительность пополняет государственный бюджет благодаря камерам автофиксации: с января по июль 2025 года водители уплатили штрафы за превышение скорости на 712 миллионов гривен.