Стала известна причина смерти одесского застройщика, входившего в список 100 самых богатых украинцев

Ответ искали почти год

Известный одесский застройщик, основатель корпорации KADORR Group и крупнейший арабский инвестор в Украине Аднан Киван умер почти год назад (28 октября 2024 года). Причина его смерти установлена только сейчас.

Что нужно знать:

Почти год назад Украину всколыхнуло известие о преждевременной смерти одного из самых богатых людей страны

Аднан Киван страдал онкологическим заболеванием и лечился в частной клинике Одессы

Следствие установило, что в лечении пациента были допущены ошибки

Как сообщили в Нацполиции, следствие установило, что 62-летний бизнесмен несколько месяцев лечился в частном медицинском учреждении Одессы из-за онкологического заболевания. Экспертиза установила, что при своевременной диагностике, надлежащих оценке состояния и лечения, Аднан Киван мог бы прожить значительно дольше.

Однако врачи частной клиники, по данным следствия, допустили существенные нарушения в лечении. Поэтому у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.

Следствие собрало доказательства, что смерть наступила из-за ненадлежащей медицинской помощи

На основании собранных материалов врачу-хирургу и врачу-онкологу частного медицинского учреждения сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет, рассказали в полиции

Готовится ходатайство о круглосуточном домашнем аресте фигурантов и отстранении их от занимаемых должностей. В Офисе Генерального прокурора подтвердили, что причиной преждевременной смерти Аднана Кивана стала врачебная ошибка.

Что известно об Аднане Киване

Он родился в Сирии 1 декабря 1962 года. В Одессу приехал учиться в Академии пищевых технологий. В 2005 году создал компанию "Диана-Плюс", занимавшуюся разработкой строительных проектов, в 2006 году – строительную компанию ЧП "Интеринвестстрой".

В 2010 году Киван создал компанию по строительству жилой недвижимости KADORR Group. В 2017 году появилась его компания "Кадор зерно Украины" по оптовой торговле зерном, необработанным табаком и семенами.

В 2021 году, по данным Forbes, состояние бизнесмена составило 240 миллионов долларов. Семье Кивана принадлежит более 40 жилых комплексов в Одессе и Киеве. Также бизнесмен был владельцем компании "Зерно Агро".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Аднан Киван еще при СССР заработал 60 млн долларов. Он входил в список 100 самых богатых украинцев.