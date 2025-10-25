Стала відома причина смерті одеського забудовника, що входив до списку 100 найбагатших українців

Відповідь шукали майже рік

Відомий одеський забудовник, засновник корпорації KADORR Group та найбільший арабський інвестор в Україні Аднан Ківан помер майже рік тому (28 жовтня 2024). Причину його смерті встановлено.

Що треба знати:

Майже рік тому Україну сколихнула звістка про передчасну смерть одного з найбагатших людей країни

Аднан Ківан страждав на онкологічну хворобу та лікувався у приватній клініці Одеси

Слідство встановило, що в лікуванні пацієнта були допущені помилки

Як повідомили у Нацполіції, слідство встановило, що 62-річний бізнесмен кілька місяців лікувався у приватному медичному закладі Одеси через онкологічне захворювання. Експертиза встановила, що за умови своєчасної діагностики, належних оцінки стану та лікування, Аднан Ківан міг би прожити значно довше.

Аднан Ківан

Однак лікарі приватної клініки, за даними слідства, припустилися суттєвих порушень у лікуванні. Через це в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

Слідство зібрало докази, що смерть настала через неналежну медичну допомогу

На підставі зібраних матеріалів лікарю-хірургу та лікарю-онкологу приватного медичного закладу повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до п’яти років, — розповіли у поліції

Готується клопотання про цілодобовий домашній арешт фігурантів та відсторонення їх від займаних посад. В Офісі Генерального прокурора підтвердили, що причиною передчасної смерті Аднана Ківана стала лікарська помилка.

Що відомо про Аднана Ківана

Він народився в Сирії 1 грудня 1962 року. В Одесу приїхав навчатись в Академії харчових технологій. У 2005 році створив компанію "Діана-Плюс", що займалася розробкою будівельних проєктів, у 2006 році – будівельну компанію ПП "Інтерінвестбуд".

У 2010 році Ківан створив компанію з будівництва житлової нерухомості KADORR Group. У 2017 з'явилася його компанія "Кадор зерно України" з оптової торгівлі зерном, необробленим тютюном та насінням.

У 2021 році, за даними Forbes, статки бізнесмена становили 240 мільйонів доларів. Родині Ківана належить понад 40 житлових комплексів в Одесі та Києві. Також бізнесмен був власником компанії "Зерно Агро".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Аднан Ківан ще за СРСР заробив 60 млн доларів. Він входив до списку 100 найбагатших українців.