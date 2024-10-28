Еще при СССР заработал $60 млн: что известно об умершем арабском инвесторе в Украине

Не дожил до своего 62-летия

Умер известный инвестор Аднан Киван. Он был украинским мультимиллионером и бизнесменом арабско-сирийского происхождения, владельцем компании "KADORR Group", издания "Kyiv Post" и 7 канала в Одессе.

"Телеграф" собрал краткие сведения об одном из крупнейших арабских инвесторов. В этом году в декабре ему исполнилось 62 года. У предпринимателя остались жена, дети и внуки.

За его счет построено помещение Арабского культурного центра Одессы и Восточного культурного центра. Он входит в список 100 самых богатых украинцев, занимая 42 место, и 5 крупнейших рантье с состоянием в $240 млн по оценке Forbes.

Краткая биография Кивана

Арабский инвестор родился 1 декабря 1962 года в Сирии во влиятельной сирийской семье. После окончания средней школы он приехал в Одессу, где учился в Академии пищевых технологий. Впоследствии получил степень доктора философии в Москве.

Аднан Киван

Уже к 1990 году он заработал почти $60 млн, создав компанию, занимавшуюся посредничеством в переговорах между СССР и его арабскими должниками.

В 2005 году Киван основал компанию "Диана-Плюс", занимавшуюся разработкой строительных проектов. Уже в 2006 году создал специализированное на строительстве ЧП "Интеринвестстрой", а в 2010 году основал KADORR Group, компанию, которая построила более 40 жилых комплексов, преимущественно в Одессе.

В 2017 году он основал компанию "Кадор зерно Украины", занимающуюся оптовой торговлей зерном, семенами и необработанным табаком, а также выращиванием зерновых и технических культур.

В 2018 году купил "Kyiv Post" у Мохаммада Захура. За свою жизнь в Одессе он построил около 46 жилых комплексов.

Скандалы

В ноябре 2021 года после длительного конфликта с редакцией "Kyiv Post" Аднан Киван сообщил о временной приостановке ее работы из-за перезагрузки медиа, которая продлится около месяца. Тогда главный редактор "Kyiv Post" Брайан Боннэр планировал уйти со своего поста. Большинство старой редакционной команды уволились и создали новое издание "The Kyiv Independent".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе скончался известный украинский поэт, вернувшийся из Москвы после вторжения РФ.