Хочется сразу закрыть нос: что скрывает история деревень с этими странными названиями

Определенные топонимы связаны с запахами, а некоторые имеют другие исторические и лингвистические корни

В Украине есть населенные пункты, названия которых могут вызвать удивление или даже улыбку. На первый взгляд, они кажутся забавными, но за каждым из них, как правило, стоит интересная история.

Некоторые топонимы произошли от природных явлений, другие от бытовых реалий прошлого. В названиях сел даже, не исключено, увековечили неприятные запахи, когда-то доминировавшие на этих землях.

Скажем, в Дубенском районе Ровенской области существует село Смордва, первое упоминание о котором датируется еще 1545 годом.

Относительно возникновения названия села существует несколько легенд, но в самой популярной говорится, что первые поселенцы подвергались нападению волков. Чтобы уберечься от хищников, жители сделали за селом несколько виселиц, на которых повесили пойманных зверей. Таким образом, как считается, вонь, идущая от трупов волков, показала "серым", что от людей лучше держаться как можно дальше. Производное же от украинского слова "сморід" (вонь) — Смордва.

село Смордва

В селе, согласно переписи населения, проживает 1175 человек.

В Смолинском поселковом обществе Новоукраинского района Кировоградской области есть село Запашка. Население, как было сказано в переписи 2001 года, составляет 49 человек.

село Запашка

А в Наркевицкой поселковой территориальной общине Хмельницкого района Хмельницкой области есть село под названием Пахутинцы. Население его официально составляет 395 человек.

село Пахутинцы

Поскольку о возможном возникновении названий двух последних населенных пунктов никаких упоминаний нет, "Телеграф" поинтересовался у ИИ, какая может быть природа возникновения этих топонимов. И разные модели искусственного интеллекта дали несколько версий образования этих имен собственных.

ЗАПАШКА

1. Село Запашка на Кировоградщине, по одной из версий, получило свое название от "пахоты". В староукраинском языке слово "запашка" имело значение "приятный аромат", поэтому вероятно, что название связано не с неприятным запахом, а наоборот — с ароматными лугами или цветущими травами, которыми славилась эта местность в прошлом.

2. Название Запашка, вероятно, происходит от слова "запашка" в значении земли, отведенной под вспашку, или участка, который впервые "запахали". Село могло возникнуть на месте земельного участка, используемого под посевы. Это было распространенной практикой для наименования новых поселений в степной зоне, где освоение земли было ключевым.

ПАХУТИНЦЫ

1. Пахутинцы на Хмельнитчине, в свою очередь, берут начало от фамилии или прозвища "Пахута" — довольно распространенного среди казаков и крестьян на Подолье в XVIII-XIX веках. Уменьшительно-посессивная форма "-инцы" указывает на "потомков" или "поселение рода Пахуты". Так что название означает буквально — "село людей Пахуты".

2. Наиболее вероятный вариант указывает на происхождение фамилии или прозвища первого поселенца или владельца земли, Пахуты или Пахутина. Сама фамилия Пахута могла быть образована от глагола "пахнуть", в положительном или ироническом смысле. Менее вероятно, что название могло косвенно отражать особенности местности, связанные с запахами.

Напомним, "Телеграф" писал, что Украине самым распространенным названием села является Ивановка. Всего из более чем 27 тысяч сел, которые есть в нашей стране, 83 называются именно так.