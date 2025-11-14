Химическая бомба на западе Украины: как "Хлорвинил" чуть не повторил судьбу Чернобыля

Химкомбинат, который мог стать вторым Чернобылем, десятилетиями оставался без внимания

Когда-то в Калуше – небольшой город в Ивано-Франковской области – работал стратегический завод, который вполне мог стать символом индустриального могущества. Казалось, "Хлорвинил" никогда не умолкнет — его трубы дымились днем и ночью, а свет от цехов был виден даже в нескольких километрах. Здесь работали поколения, и город жил в ритме завода — от первых смен до вечернего свистка.

Однако сегодня от химического гиганта остались руины, соленое море в Домбровском карьере и тысячи тонн токсичных отходов. "Телеграф" рассказывает, почему этот стратегический объект превратился в экологическую катастрофу и чуть не стал вторым Чернобылем.

Золотые годы, когда Калуш жил заводом

В 1960-х годах, когда СССР активно строил химическую промышленность, Калуш был выбран площадкой для нового мощного предприятия — производства хлора, каустической соды и ПВХ. "Хлорвинил" должен был обеспечивать огромный внутренний рынок Союза и экспортировать часть продукции.

"Хлорвинил" работал на весь СССР

Завод "Хлорвинил"

Завод рос вместе с городом: строили жилые кварталы, общежития, столовые, стадионы. Попасть на работу сюда означало стабильность: зарплату, льготы, возможность получить квартиру. Химики были среди самых престижных профессий региона.

В те годы о рисках говорили мало. Химия воспринималась как отрасль будущего, а соляные отвалы, шламонакопители или токсичная вода карьера — как неизбежные спутники "большого промышленного проекта".

Развитие п/о "Хлорвинил" (Калуш, 1979)

Первые трещины: когда экология стала напоминать о себе

Производство работало круглосуточно, и вместе с продукцией росли отходы. Огромные объемы образовавшихся при переработке сырья рассолов сливали в Домбровский карьер. Шламонакопители, где хранились отходы производства, ежегодно увеличивались.

Домбровский карьер

Местные жители вспоминают, что вода в окрестных населенных пунктах иногда становилась неестественно светлой, а на поверхности появлялась пена. Возле отдельных цехов стоял резкий запах хлора. В 1970-1980-х все это считали приметами "химического города", и серьезно о рисках не говорили.

Предприятие в начале 1980-х

Однако инженеры уже тогда предупреждали, что нагрузка на Домбровский карьер растет слишком быстро, а технологии хранения отходов не соответствуют масштабам производства.

Авария 22 апреля 1982: день, который в Калуше не забыли

Весна 1982-го стала одним из самых напряженных периодов в истории "Хлорвинила". 22 апреля на предприятии произошла авария во время работы системы ректификации винилхлорида — легковоспламеняющегося и токсического вещества. По свидетельству работников, произошел резкий выброс газа. Часть территории накрыло химическое облако, а рабочих экстренно эвакуировали из ближайших цехов.

Официальная информация была минимальной – предприятие считалось стратегическим, и данные не разглашались. Местные жители напоминают, что в день аварии в городе ощущался резкий запах химии, а в отдельных школах проводили "профилактические проветривания".

Об аварии молчали

Лишь впоследствии стало известно, что авария унесла жизни людей. По воспоминаниям очевидцев и краеведческим источникам, количество погибших могло достичь до 16 человек — часть умерла сразу, другие в больнице в течение следующих дней. Точная цифра официально не была озвучена, и долгие годы она передавалась только в рассказах работников.

Пожара тогда удалось избежать, но авария стала предупреждением: производство нуждалось в модернизации и усилении мер безопасности. Однако уже через несколько лет страна вошла в глубокий экономический кризис — ни средств, ни государственного внимания к проблеме уже не было.

Завод в 1983 году

Почему химический гигант не пережил независимость

В 1990-х продукция "Хлорвинила" потеряла спрос. Завод работал на устаревшем ртутном электролизе, требующем значительных затрат. Падение государственных заказов, разрыв союзных связей и резкое удорожание энергии сделали производство убыточным.

Останавливались цех за цехом. Работников переводили на неполную неделю или отправляли в бессрочные отпуска. Часть корпусов передали в аренду, а некоторые законсервировали, но со временем их начали разбирать на металл.

Работники предприятия

К началу 2000-х Хлорвинил фактически прекратил существование. Большие бетонные площадки зарастали сорняком, а на прежнюю местность заезжали только охранники либо промышленные сталкеры.

Техногенное наследие "Хлорвинила" — почему жители Калуша ежедневно рискуют здоровьем

После остановки завода главная проблема никуда не исчезла – тысячи тонн отходов продолжали влиять на окружающую среду.

Домбровский карьер превратился в большое соленое озеро, где концентрация солей может в десятки раз превышать морскую воду. В разные годы фиксировались риски подтопления окружающих территорий и передвижения "соляного зеркала".

Домбровский карьер с высоты, фото Marian Nykoliuk

Также опасными остаются старые хвостохранилища — самое известное из них, №2, называли одним из самых уязвимых на западе Украины. Инженеры неоднократно предупреждали, что при разрушении дамб химические отходы могут попасть в водные системы Болехова, Калуша и далее — в Днестр.

Для местных эти места стали эмблемой прошедшей эры. Одни называют их "раной на карте Прикарпатья", другие — уникальным ландшафтом, где химия и природа годами сражаются друг с другом.

Утечка солей из отвала

Токсичные водоемы

Что осталось сегодня: индустриальное воспоминание о заводе, кормившем город

По состоянию на 2025 год территория бывшего "Хлорвинила" — это развалины, размытые дороги, полупустые склады и цеха без крыш. Некоторые помещения используют частные компании, но большинство площадей выглядят брошенными.

Сталкеры называют эту местность "химическим Детройтом Прикарпатья". Журналисты снимают здесь репортажи, фотографы ищут контрасты, а местные иногда приходят просто посмотреть на то, что когда-то было сердцем города.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как огромный комбинат под Львовом стал промышленным кладбищем. Предприятие, кормившее 18 тысяч рабочих и поставлявшее серу для всего СССР, всего за несколько лет стало руиной.