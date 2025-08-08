Называл майдановцев "веселыми клоунами" и был доверенным лицом Януковича: куда исчез экс-мер Харькова Добкин

Бывший чиновник не ведет соцсети

Михаил Добкин – бывший политик, который в течение 4 лет был мэром Харькова. Также он возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию и работал в Верховной Раде VIII созыва. После полномасштабного вторжения россиян Добкин практически исчез из информационного пространства. Он надевал военную форму, но оказалось, что нигде не служил. Впоследствии бывшего чиновника заметили в церковной рясе.

"Телеграф" напомнит, какой была деятельность пророссийского политика, чем он запомнился и где находится сейчас.

Что известно о Михаиле Добкине

Будущий политик появился на свет в 1970 году в Харькове. Получил образование на факультете гражданского права в университете внутренних дел и изучал международную экономику в экономическом университете. Михаил служил в противовоздушной обороне Киевского военного округа.

В 1990-1993 Добкин был зарегистрирован как предприниматель. В 1993-1998 годах он работал на производственном предприятии "Прогресс-90". В течение года Добкин возглавлял частное предприятие "Инвестторгцентр". Некоторое время он работал директором ООО "Орел" и "Ист Ойл Групп".

Добкин в молодости, фото из сети

В 1998 году Добкин стал депутатом Харьковского городского совета, где работал до 2002 года. Тогда он впервые попал в Верховную Раду. В разные годы нардеп был членом 5 фракций парламента:

Единая Украина;

"Демократические инициативы";

группа "Центр";

СДПУ(о);

Партия регионов.

Добкин долгое время был нардепом, фото из сети

Добкина выбирали доверенным лицом тогдашнего кандидата в президенты Виктора Януковича в Харькове. В 2006-2010 годах он работал мэром Харькова, а после этого перешел на должность главы Харьковской облгосадминистрации.

Добкин критиковал майдановцев во время Революции Достоинства. Он называл оппозицию "ублюдками", а митингующих — "веселыми клоунами". В то же время чиновник поддерживал "беркутовцев" и устроил сбор средств на лечение милиции, пострадавшей во время столкновений с майдановцами.

Добкин был против Евромайдана, фото kharkivoda.gov.ua

В 2014 году Добкина избрали сопредседателем объединения "Украинского фронта", собравшего депутатов юго-восточных регионов Украины. Его участники подвергли сомнению легитимность ВРУ и утвердили, что самостоятельно "будут обеспечивать конституционный порядок" на Харьковщине.

В 2014 году Добкин ушел в отставку с должности главы ХОГА. После этого чиновник подавал свою кандидатуру в президенты, однако выиграть ему не удалось. Предвыборная программа Добкина предполагала возобновление полномасштабных отношений с Россией и возложение вины за аннексию Крыма на действующую власть.

У Добкина были пророссийские взгляды, фото Вадима Чуприны

Вскоре Генпрокуратура задерживала чиновника за укрывательство от следствия и направила в изолятор временного содержания. Чиновник был подозреваем по уголовному делу о "посягательстве на территориальную целостность Украины", но его отпустили под домашний арест. По представлению Генпрокурора Добкина лишали неприкосновенности из-за подозрений в махинациях с землей.

В 2018 году политик основал свою партию "Христианские социалисты", однако она не стала успешной. Также громким стал ролик, где Добкин вместе с Геннадием Кернесом, тогда работавшим секретарем городской администрации, снимали предвыборный ролик. Они использовали нецензурную лексику.

Добкин с Кернесом снимали агитационное видео

Где сейчас и чем занимается Михаил Добкин

После большого наступления России в Украину Добкин сделал фото в военной форме и называл себя националистом. В ответе на запрос нардепа Ярослава Юрчишина выяснилось, что экс-мер Харькова не служит ни в одном подразделении.

Добкин в военной форме, фото из его соцсетей

Впоследствии политик неожиданно стал дьяконом Украинской православной церкви Московского патриархата. Он обучался в Харьковской духовной семинарии. Его рукоположил в сан диакона митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий Легкий.

Добкина рукоположили в дьяконы, фото из сети

В 2023 году Добкин прислуживал на Пасхальном богослужении в храме Благоверной царицы Тамары в Харькове. По просьбе одного из прихожан он передал пожелания военным ВСУ.

Чтобы Господь оберегал и принес победу нашей многострадальной стране, богохранимой Украине. Чтобы все вернулись живыми и счастливыми от того, что они делают для людей. За них молятся в каждом храме – православном и не только православном по всей стране. Михаил Добкин

Добкин передал пожелания ВСУ

В 2023 году Добкин появился на дне рождения дочери Аллы. Женщина живет за границей, но где праздновала день рождения, неизвестно.

В 2024 году экс-нардеп прислуживал священнику в одном из храмов УПЦ МП. Он махал кадилом, что неоднозначно восприняли пользователи сети.

Добкина заметили в храме

В мае 2025 года оказалось, что бизнес братьев Добкиных "Владимир-Волынская птицефабрика" подозревается в пособничестве стране-оккупанта. СБУ сообщила, что в 2019-2021 годах предприятие отправляло продукцию из птицы за наличные деньги на территории псевдореспублики "ЛНР" и в Россию. Также говорится, что компании, подчиненные Добкиным, осуществляют операции "для финансирования деятельности военных формирований страны-агрессора".

В июле 2025 года офицер ГУР МО, командир спецподразделения KRAKEN Константин Немичев сообщил "Украинской правде", что Добкин приезжал в Купянск уже после его деоккупации украинскими военными. Он сделал несколько фотографий, передал помощь, но при этом не озвучил четкую проукраинскую позицию. Немичев считает, что экс-нардеп не изменил свои пророссийские взгляды, к тому же он служит в церкви УПЦ МП.

Он приезжал на фотосессию в Купянск после того, как мы провели контрнаступление. Там к кому-то приехал, что-то даже передал, сделал несколько фото. Не думаю, что изменил свои взгляды. Он служит в русской церкви, а мы видим, что это пятая колонна Украины. Константин Немичев

