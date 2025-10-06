Кладбища с флагами мало? Что действительно нужно для чествования Героев Украины

Офицер Кипиани озвучил срочный вопрос

Похороны военных ВСУ в Украине проходят почти каждый день, но есть вопросы, которые государство в этом плане должно решить. Ведь для достойного чествования мало места на кладбище и флагов.

Что нужно знать:

Система чествования героев нуждается в совершенствовании

Необходимо создание единой базы данных похороненных военных

Информацию о потерях ВСУ следует защищать от утечки

Как рассказал "Телеграфу" историк и офицер Хорунжей службы 2-го корпуса НГУ "Хартия" Вахтанг Кипиани в 32 BookForum, уже сейчас Украина должна совершенствовать систему захоронений героев. Ведь их хоронят в разных городах и со временем это будет иметь свои сложности.

Уже сейчас создается Национальное военное кладбище, но его следует систематизировать. Ведь если государство не ведет учет, кто из военных и где похоронен, это приведет к тому, что о них забудут. Постепенно родственники военных умрут и ухаживать за могилами будет некому.

"Нужна база данных, она должна быть закрыта. Сейчас это вопрос Национальной безопасности, чтобы не давать россиянам всю информацию о наших потерях", — говорит Кипиани.

Однако, по его мнению, государство должно делать это уже хотя бы частично. В определенных элементах это делается, но нехватка такой стратегической политики существует и это ощущается.

Напомним, что один из военных Украины Константин "Стамбул" завещал нестандартное захоронение для себя. Он попросил развеять прах его кремированного тела. Но мать героя придумала другое — она раздала частицы праха волонтерам, которые развеяли его уже в 14 странах мира.

