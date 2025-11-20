"Россиянам это удается": Корчинский дал печальный прогноз по ТЦК

Значительное количество общества радуется нападениям на военкомов

Россия во всю пользуется скандалами по типу "пленок Миндича" и готова вбрасывать миллиарды, чтобы вывести украинцев на новый Майдан. К сожалению, уже сейчас ей удается натравливать людей на бунты против ТЦК, которые могут перерасти в что-то еще серьезнее.

Что нужно знать:

Приятной системы комплектования вооруженных сил в условиях тотальной войны не существует.

Москва пользуется недовольством и пытается сеять хаос.

Трудно сказать, насколько у нас здоровое общество и сможет ли оно сопротивляться.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал писатель и основатель "Братства" Дмитрий Корчинский.

По мнению Корчинского, цель российской пропаганды сейчас состоит в том, чтобы попытаться раскрутить общественные беспорядки, выйти на какой-нибудь Майдан, тем самым взорвать стабильность тыла, а значит и стабильность фронта.

Если им это удастся, это очень плохо. Москва готова вбросить в раскачку ситуации в Украине сотни миллионов, а может, и миллиарды долларов. Через соцсети шатать общество, настраивать против военного командования, политического руководства, призывать людей к бунту. Методики отработаны. сказал Корчинский

Писатель отмечает, что врагу уже удается украинцев натравливать на ТЦК.

Люди противятся ТЦК, нападают на них, режут ножами военнослужащих ТЦК, переворачивают машины. И невозможно объяснять этим людям, что у нас нет другой системы комплектования вооруженных сил, и что приятной для всех системы комплектования вооруженных сил в условиях тотальной войны не существует вообще в природе нигде. Какое-то количество людей должно быть мобилизовано, хотят они этого или не хотят. Все патриоты уже ушли на фронт, а не патриоты должны служить просто потому, что такая ситуация. Но нападают на ТЦК и значительное количество общества радуется этим нападениям. добавил эксперт.

Корчинский объясняет, что такие случаи — это проявления уличной активности. А враг, вероятно, полагает, что может спровоцировать и более масштабную уличную активность, направленную против органов центральной власти и военного командования в целом.

И здесь уже трудно сказать, насколько у нас здоровое общество и сможет ли оно сопротивляться. Посмотрим по результату. резюмировал Корчинский

