"Росіянам це вдається": Корчинський дав сумний прогноз щодо ТЦК

Значна кількість суспільства радіє нападам на військкомів

Росія користується скандалами на кшталт "плівок Міндіча" і готова вкидати мільярди, щоб вивести українців на новий Майдан. На жаль, вже зараз їй вдається нацьковувати людей на бунти проти ТЦК, які можуть перерости у щось серйозніше.

Що потрібно знати:

Приємної системи комплектування збройних сил за умов тотальної війни немає.

Москва користується невдоволенням та намагається сіяти хаос.

Важко сказати, наскільки у нас здорове суспільство і чи зможе воно чинити опір.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив письменник та засновник "Братства" Дмитро Корчинський.

На думку Корчинського, мета російської пропаганди зараз полягає в тому, щоб спробувати розкрутити громадські заворушення, вийти на який-небудь Майдан, тим самим підірвати стабільність тилу, а отже і стабільність фронту.

Якщо їм це вдасться, то це дуже погано. Москва готова вкинути в розкачку ситуацію в Україні сотні мільйонів, а, можливо, й мільярди доларів. Через соцмережі хитати суспільство, налаштовувати проти військового командування, політичного керівництва, закликати людей до бунту. Методики відпрацьовані сказав Корчинський

Письменник зазначає, що ворогові вже вдається українців нацьковувати на ТЦК.

Люди опираються ТЦК, нападають на них, ріжуть ножами військовослужбовців ТЦК, перевертають машини. І неможливо пояснювати цим людям, що у нас немає іншої системи комплектування збройних сил, і що лагідної і приємної для всіх системи комплектування збройних сил в умовах тотальної війни не існує взагалі в природі ніде. Якась кількість людей має бути мобілізована, хочуть вони цього чи не хочуть. Всі патріоти вже пішли на фронт, а не патріоти повинні служити просто тому, що така от ситуація. Але нападають на ТЦК і значна кількість суспільства радіє цим нападам додав експерт.

Корчинський пояснює, що такі випадки – це прояв вуличної активності. А ворог, вірогідно, вважає, що може спровокувати й більш масштабну вуличну активність, спрямовану проти органів центральної влади та військового командування загалом.

І тут вже важко сказати, наскільки у нас здорове суспільство, і чи зможе воно опиратися. Побачимо по результату резюмував Корчинський

