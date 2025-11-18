Отключение на всю зиму? В "Укрэнерго" дали прогноз
Резкое похолодание способно резко увеличить потребление, поэтому отключения могут стать длиннее.
Графики отключений могут действовать всю зиму. Энергетики работают над тем, чтобы минимизировать продолжительность и частоту обесточивания.
Что нужно знать
- Восстановительные работы на энергообъектах продолжаются непрерывно
- Экономия электроэнергии остается критически важной
- Серьезный риск — резкое похолодание, повышающее нагрузку на сеть
Несмотря на сложную ситуацию, возможны и положительные изменения — все зависит от темпов восстановления энергообъектов и погодных условий. Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина.
Останутся ли графики на всю зиму
По словам Зайченко, нынешние прогнозы, согласно которым графики могут действовать всю зиму в разном объеме, реалистичны. Главная причина — война продолжается, а по энергосистеме регулярно бьют. Впрочем, он подчеркивает, что ситуация может изменяться и в положительную сторону. Восстановительные работы на энергообъектах ведутся непрерывно, что способно снизить потребность в отключениях.
Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи вместе с владельцами объектов генерации – делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены.
Почему важно экономить электроэнергию
Зайченко продолжает призывать украинцев одевать свитера и бережно относиться к потреблению электроэнергии. Это не только поддерживает стабильность энергосистемы, но отвечает европейской практике. Он отметил, что во многих странах Европы люди уменьшают потребление энергии уже десятилетиями — не из-за войны, а из-за экономии ресурсов. В условиях Украины такое поведение тем более актуально.
Если прибавятся морозы: возможны сценарии
Одним из главных рисков остаются сильные морозы. При резком похолодании нагрузка на энергосистему возрастет, а отключения могут стать более длительными. Энергетики, по словам Зайченко, готовились к разным сценариям и проводили соответствующие тренировки. При дефиците электроэнергии применяются различные механизмы балансировки системы:
- аварийная помощь из западных районов на восток, если разрешает ситуация
- увеличение импорта
- в крайнем случае – аварийные отключения и почасовые графики.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие 5 шагов нужно предпринять, чтобы подготовиться к возможным блэкаутам зимой. Это может потребоваться, учитывая, что россияне изменили тактику ударов по объектам энергетики.