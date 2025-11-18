Отключение на всю зиму? В "Укрэнерго" дали прогноз

Резкое похолодание способно резко увеличить потребление, поэтому отключения могут стать длиннее.

Графики отключений могут действовать всю зиму. Энергетики работают над тем, чтобы минимизировать продолжительность и частоту обесточивания.

Несмотря на сложную ситуацию, возможны и положительные изменения — все зависит от темпов восстановления энергообъектов и погодных условий. Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина.

Останутся ли графики на всю зиму

По словам Зайченко, нынешние прогнозы, согласно которым графики могут действовать всю зиму в разном объеме, реалистичны. Главная причина — война продолжается, а по энергосистеме регулярно бьют. Впрочем, он подчеркивает, что ситуация может изменяться и в положительную сторону. Восстановительные работы на энергообъектах ведутся непрерывно, что способно снизить потребность в отключениях.

Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи вместе с владельцами объектов генерации – делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены. Виталий Зайченко глава правления НЭК "Укрэнерго"

Почему важно экономить электроэнергию

Зайченко продолжает призывать украинцев одевать свитера и бережно относиться к потреблению электроэнергии. Это не только поддерживает стабильность энергосистемы, но отвечает европейской практике. Он отметил, что во многих странах Европы люди уменьшают потребление энергии уже десятилетиями — не из-за войны, а из-за экономии ресурсов. В условиях Украины такое поведение тем более актуально.

Если прибавятся морозы: возможны сценарии

Одним из главных рисков остаются сильные морозы. При резком похолодании нагрузка на энергосистему возрастет, а отключения могут стать более длительными. Энергетики, по словам Зайченко, готовились к разным сценариям и проводили соответствующие тренировки. При дефиците электроэнергии применяются различные механизмы балансировки системы:

аварийная помощь из западных районов на восток, если разрешает ситуация

увеличение импорта

в крайнем случае – аварийные отключения и почасовые графики.

