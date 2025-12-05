Лайфхак старой школы: украинцы нашли способ гладить одежду без света (видео)

Для такого способа есть важное условие реализации

Украинцы показали, чем заменяют полезную вещь в хозяйстве — утюг, когда отключают свет. Сделать одежду без складочек поможет металлическая посуда. Заметим — лайфхак будет работать только если у вас газовая плита или есть другой способ нагреть воду.

Видео поделилась пользователь Ирина Майданик. Она показала, как кипятком, налитым в металлический ковш, можно погладить одежду.

Отметим, что подобный способ — не ноу хау, а скорее возвращение к давним технологиям. Первые металлические утюги нагревали на печи или ставили внутрь раскаленные угли. Некоторые имели крышку, куда засыпали жар, — выглядел как маленький металлический ящик с ручкой. Гладили быстро, потому что утюг быстро остывал — подобно способу с водой.

Украинцы также об этом упомянули. "Надо в музей пойти и утюги у них позабирать, а свои им поставит", — пишет одна из пользовательниц. В большинстве своем лайфхак восприняли положительно, одна заметили, что подойдет не всем. "Это хорошо, когда есть газ, а когда электроплита, то не погладишь", — отмечает Виктория.

