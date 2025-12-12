Заряжайте павербанки. Какие графики отключений действуют 12 декабря
-
-
Уже несколько месяцев в Украине ежедневно действуют графики отключений света из-за российских обстрелов энергетики. Рассказываем, как будут действовать ограничения для конкретных очередей в пятницу, 12 декабря
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Киевская область
Житомирская область
Черниговская область
Черновицкая область
Черкасская область
- 1.1 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
- 1.2 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
- 2.1 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
- 2.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
- 3.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
- 3.2 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
- 4.1 03:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
- 4.2 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
- 5.1 02:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
- 5.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
- 6.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
- 6.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
Запорожская область
- 1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.
Харьковская область
- 1.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00;
- 1.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00;
- 2.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00;
- 2.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00;
- 3.1 03:00–09:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00;
- 3.2 03:00–09:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00;
- 4.1 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00;
- 4.2 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00;
- 5.1 03:00–06:30; 09:00–10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00;
- 5.2 00:00–06:30; 09:00–10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00;
- 6.1 00:00–06:30; 09:00–10:00; 13:30-20:30;
- 6.2 00:00–03:00; 06:30-10:00; 13:30–20:30.
Кировоградская область
- 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Николаевская область
- 1.1 – 00:00 – 02:00; 05:30 — 12:30; 16:00 — 23:00;
- 1.2 – 00:00 – 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 22:30;
- 2.1 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 00:00;
- 2.2 – 00:00 – 02:00; 09:00 — 12:30; 16:00 — 23:00;
- 3.1 – 02:00 – 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00;
- 3.2 – 02:00 – 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00;
- 4.1 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 00:00;
- 4.2 – 02:00 – 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00;
- 5.1 – 00:00 – 02:00; 05:30 — 12:30; 16:00 — 23:00;
- 5.2 – 00:00 – 02:00; 05:30 — 12:30; 16:00 — 23:00;
- 6.1 – 00:00 – 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 00:00;
- 6.2 – 00:00 – 02:00; 05:30 — 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00.
Ивано-Франковская область
Львовская область
Тернопольская область
Хмельницкая область
Закарпатская область
Волынская область
Винницкая область
Днепропетровская область
Одесская область
Ровенская область
Полтавская область
Сумская область
Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал "Телеграфу", сколько времени без обстрелов нужно, чтобы отменить отключение в Украине.